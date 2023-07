El exdiputado y exsenador de Acción Nacional, Jorge Luis Preciado, aseveró que a quienes hay que vencer en el proceso interno para seleccionar a quien encabece el Frente Amplio por México son los empresarios que impulsan una “candidatura oficial” de su compañera Xóchitl Gálvez.

En conferencia de prensa en Colima, el panista aseveró que dentro del PAN no tiene contrincantes a vencer en el proceso interno del Frente, pero, Lilly Téllez, Germán Martínez, Claudia Ruiz Massieu, Mauricio Vila, Alejandro Murat y Gustavo de Hoyos, se “bajaron” de la contienda interna porque vieron que hay una cargada financiera y empresarial a favor de Gálvez, “por lo que hoy el presidente sólo confirmó lo que ya se sabía”.

Por si te lo perdiste: Reconoce Ebrard que rompería con Morena

“Si me preguntas quiénes son mis contrincantes, de a deveras, son los empresarios, hoy el presidente del país dijo que él tenía información donde el empresariado que no coincide con él, estaban ya apoyando y financiando a una candidata, Xóchitl Gálvez concretamente, y que ese es el motivo por el cual muchos compañeros han estado renunciando a registrarse”, expresó.

La cargada dijo, se ha manifestado a través de la apertura de espacio en todos los medios de comunicación, la compra de bots, y el gasto para pautar a escala nacional “y que es clarísimo”.

“Yo lo advertí desde que inicié este proceso hace una semana, debemos cuidar este proceso, si se considera que esto es una farsa para imponer un candidato o candidata en este caso, la gente no va a creer, porque entonces vamos a estar en una situación muy complicada: o votamos por el dedazo del presidente del país a favor de Claudia Sheinbaum, o votamos por el dedazo de las dirigencias y los empresarios de otra candidata oficial que es Xóchitl Gálvez”, sentenció.

Por si te lo perdiste: “Lo mejor del PRI se quedó en el PRI”: Alejandro Moreno

Sin embargo, externó que otorga un voto de confianza al Comité Organizador para evitar una contienda inequitativa y dijo estar listo para registrarse este martes porque él si conoce y cuenta con estructura territorial en 27 estados del país, a diferencia de otros aspirantes que sólo saben hacer campaña en redes sociales.

“Si me preguntas qué desventajas y contra quién me tengo que enfrentar, contra el presidente que ya le va a empezar a hacer publicidad gratuita porque quiere que sea ella, y me tengo que enfrentar a los empresarios que le van hacer publicidad pagada porque también quieren que sea ella. Es ese es el gran reto y a eso le vamos a entrar, ni me voy bajar ni me voy a rajar, desde abajo, pero con mucho trabajo”, aseveró.

LDAV