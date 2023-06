Luego de la separación de Shakira y Gerard Piqué ambos personajes siguen dando de qué hablar, la cantante por sus canciones post relación y el exfutbolista por su noviazgo con Clara Chía.

En esta ocasión Shakira ha hablado de nueva cuenta para una publicación. La Revista People en Español realizó su conteo de los 50 más bellos 2023 que incluyen a la colombiana.

En una charla exclusiva la cantante de “Acróstico” mencionó que se enteró de la infidelidad de Gerard Piqué por la prensa.

En esta charla compartió lo que vivió en el último año en el que también su papá, William Mebarak estaba pasando por una crisis de salud.

“Todo se juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. [El] hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, declaró en la publicación estadounidense.

De igual manera compartió que William Mebarak es sobreviviente pues varios episodios de salud lo aquejaron en el 2022.

“Ha superado un covid, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo”, se lee en la publicación.

