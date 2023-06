Tras advertir que apoyará a la candidata o candidato que tenga solvencia moral y sea decente, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, criticó el método de selección que está construyendo la oposición, por lo que advierte que no participará en esa contienda para buscar la presidencia de la República.

Te podría interesar: Acusa Mario Delgado que la oposición está derrotada y sin proyecto de nación

Señaló que el método propuesto, “ni es de partidos ni es plenamente de ciudadanos ni es una encuesta ni es una elección abierta a todas y a todos los ciudadanos ,y yo no me voy a echar en manos cargadas empresariales, de sindicatos con dueño o de padroneros partidistas y además no voy a violar la ley para obtener ningún cargo público ni campañas anticipadas ni dinero sin fiscalización ni uso de datos personales en el padrón”, aseguró.

No obstante, dijo que no se rendirá y que no dejará de luchar por un México mejor “yo, insisto en que apoyaré a la candidata o al candidato que con solvencia moral, que sea decente, encabece los esfuerzos para recoger el tiradero de Morena. Amo a esta patria y por encima de los intereses o de las aspiraciones personales está el sueño en la gente mexicana”.

Gracias a todas y todos los ciudadanos que apoyan mis aspiraciones y convicciones para ser Presidente. ¡No me rindo! Seguiré en la trinchera donde me toque, México necesita un gobierno que componga todo el tiradero que deja ⁦⁦@CENMorenaMX⁩ Sen. #GermánMartínez pic.twitter.com/8EXnQClv4Y — @GPPlural (@gpplural) June 25, 2023