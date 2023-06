Por primera vez desde su detención el pasado mes de enero en la ciudad de Barcelona, el futbolista brasileño Dani Alves contó su versión de los hechos en una entrevista dada a un medio local, en el que afirma ser inocente por el crimen del que se le acusa y que data desde el pasado 31 de diciembre.

Aunque el brasileño confirma no haber visto a la mujer llorando cuando salió del establecimiento de Barcelona, conocido como Sutton, al señalar que de haberle visto en un principio, hubiese permanecido en el inmueble hasta aclarar la situación y en dado caso, él mismo se habría presentado ante las autoridades.

“Quiero que la gente sepa lo que pienso, que conozca la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada en aquel baño. Hasta ahora se ha explicado un relato muy asustadizo, de miedo y terror que no tiene nada que ver con lo que yo hice”, asegura el ex jugador de Universidad Nacional.

Alves cuestionó la situación actual de la mujer que lo acusa de violación sexual, para confirmar que él se encuentra en paz con tal incriminación y que perdona a su contraparte.”Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie y aquella noche a ella tampoco”.

Alves, de 40 años, describió los hechos desde su perspectiva al incluso confirmar que cuando ambos involucrados entraron al baño a tener su encuentro íntimo, él ni siquiera cerró la puerta del pasillo. “La puerta estuvo abierta en todo momento y permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del water”.

“Se me ocurre que hay alguien que la aconsejó mal, que se sintió mal después de hacerlo, dio un paso adelante y no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido a mí”, agregó el sudamericano.

Dani Alves aseguró que estuvo algunos momentos más en el inmueble junto a un amigo tras el encuentro con la hoy víctima, pero nunca se percató de que al salir de la discoteca, pasó junto a ella mientras la víctima lloraba. “Si la hubiera visto llorar me hubiera parado allí para preguntar qué pasaba y si en ese momento algún responsable de la discoteca me hubiera pedido que me esperara porque una joven aseguraba que yo le había agredido sexualmente, yo no me voy a casa”.

El ex jugador del FC Barcelona se mostró avergonzado de su infidelidad al relatar que incluso esa noche no durmió en el mismo cuarto que su ex pareja y días después emprendió su regreso a México para iniciar la temporada con los Pumas, pese a enterarse de una supuesta denuncia al día siguiente del suceso.

“Hablé con mi abogada Miraida Puentes y ella consultó con los Mossos y en los juzgados y me aseguró que no había ninguna denuncia y podía irme de España con toda la tranquilidad. Por eso me fui”./24Horas

