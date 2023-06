El futbolista brasileño Dani Alves ha decidido dar algunas declaraciones desde prisión sobre su denuncia de abuso en Barcelona.

La mañana de este miércoles se revelaron algunas declaraciones que lanzó el futbolista brasileño Dani Alves desde prisión sobre la denuncia de abuso sexual que hay en su contra dentro del Barcelona, España.

Lo anterior después de que el pasado mes de diciembre Alves fuera señalado por presuntamente haber agredido sexualmente a una joven de 23 años dentro de unos baños de una discoteca ubicada en Sutton.

Te podría interesar: Confirma AMLO 8 muertes por golpe de calor en México

El exdefensa del equipo del Barcelona ha decidido romper el silencio en una entrevista exclusiva que brindó para la periodista Mayka Navarro en la que compartió su punto de vista ante la situación por la que está pasando.

Al inicio el atleta aseguró tener la conciencia tranquila con relación a lo que había ocurrido con la mujer en la madrugada dentro de la discoteca:

“Lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos”, mencionó.

Asimismo confesó que durante gran parte de la noche él y la mujer bailaron por lo que posteriormente la invitó a tener relaciones en el baño de la discoteca:

“Llevábamos un rato bailando muy pegados. No nos besamos, ni nada. Pero era evidente por los movimientos y las miradas que había una atracción”, platicó.

Por otra parte, Alves aseguró que en ningún momento la joven le pidió que se detuviera durante el acto sexual, además de que también comentó que nunca insultó o golpeó a la mujer.

“Nada de todo eso es verdad. Pero allá ella con su conciencia. Ella en ningún momento me dijo que me detuviera. Ni hizo ningún gesto de querer irse. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberse ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del baño. El rasguño es por permanecer de rodillas mientras me realizaba una felación”, explicó.

De acuerdo con lo reportado tras el acto, la joven salió del baño y comenzó a llorar, hecho que llamó la atención del futbolista:

“Por más vueltas que le doy, tampoco lo sé. Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal. Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que ya no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido”, añadió.

Además agregó que nunca ha hecho daño voluntariamente a nadie:

“No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches, pero yo la perdono”, enfatizó.

Te podría interesar: Estas son las marchas y movilizaciones previstas para este miércoles 21 de junio

Finalmente respecto a las distintas versiones que dio, el atleta subrayó en que lo hizo para poder tapar la infidelidad hacia su esposa Joana Sanz:

“Si alguien ha amado alguna vez de verdad, si ha conocido, como yo, el amor verdadero, sabrá que por conservar ese amor, uno hace cualquier cosa. Y yo mentí. Tuve miedo de perder a Joana y por eso mentí. Luché a la desesperada por salvar mi matrimonio de una infidelidad, sin importarme las consecuencias que estoy pagando”, concluyó en la entrevista.

KA