Luego de competir en Wimbledon, tras varios meses de acarrear con una lesión en la espalda degenerativa que no tiene solución, la tenista estona, Anett Kontaveit, anunció que dejará el tenis profesional.

“Anuncio que terminaré mi carrera como atleta competitiva. Después de varias visitas al médico y consultar con mi equipo, me han dicho que tengo una degeneración en el disco lumbar de la espalda. Esto no me permite una formación a gran escala o una competencia continua. Por lo tanto, me es imposible continuar al máximo nivel en un campo tan altamente exigente”, señaló la ex número dos del mundo.

La europea se dijo preparada para enfrentar los nuevos desafíos que tenga después de realizar el último esfuerzo como tenista profesional, al tiempo que aseguró que intentará competir tan duro como le sea posible en el tercer Major de la temporada en territorio británico.

Tras su desempeño durante 2021 que le valió conquistar cinco de sus siete títulos dentro de la WTA, la estona llegó a colocarse tan solo por debajo de la polaca Iga Swiątek dentro de la clasificación mundial, previo a comenzar su caída por las múltiples lesiones surtidas durante 2022.

“El tenis me ha dado y me ha enseñado mucho y estoy muy agradecida por ello. Ha sido muy importante para mí llevar la bandera de Estonia por las pistas de tenis y jugar delante de los aficionados por todo el mundo”, apuntó la jugadora de 27 años.

Ganadora de torneos en s-Hertogenbosch Cleveland, Ostrava, Moscú, Club, San Petersburgo y un Abierto de San Luis Potosí durante 2012 como parte de la Federación Internacional de Tenis, Kontaveit nunca logró lucir dentro de un Grand Slam, para firmar como su mejor actuación unos cuartos de final en el Australian Open.

LEG