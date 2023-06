Fitch ratificó hace unos días el rating de México en BBB- con perspectiva estable, apoyada por una postura macroeconómica prudente, finanzas externas robustas, la derrama favorable de los esfuerzos del nearshoring y una trayectoria estable de deuda/PIB mejor que la mediana de países ‘BBB’ pero que alcanza el 50%.

Dentro de los principales retos la calificadora destaca, indicadores de gobernanza débiles, una perspectiva de crecimiento en el largo plazo contenida, la intervención en políticas microeconómicas que afecta a las perspectivas de inversión y la carga fiscal de Pemex.

La calificadora contempla un contexto fiscal más difícil, esperando una disminución en los ingresos, especialmente en los petroleros que afectarán el nivel de gasto. Sin embargo, consideramos que el país mantendrá el ‘grado de inversión’ en el corto y mediano plazo.

Cada vez es más el ruido de que el El llamado ‘huachicol’ o robo y venta ilícita de gasolinas en el País domina zonas del país.

Se calcula que de los 192 millones de litros diarios de gasolinas que se consumen en México, el 30% proviene del huachicol. Ojalá Pemex pueda dar respuesta sostenible a este tema.

EU: países oportunistas se aprovechan de los TLC´s

En clara referencia a China, la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, manifestó Tai hace unos días su inconformidad contra los tratados de libre comercio vigentes, basados en la premisa de eficiencia y bajo costo, los cuales han beneficiado a países “oportunistas”. Lo anterior en un evento organizado por el Instituto de Mercados Abiertos, en Washington, DC.

La embajadora reiteró su compromiso de continuar con una política proteccionista para las empresas estadounidenses, y no seguir con este tipo de “acuerdos comerciales tradicionales”, pues han permitido que una parte importante de mercancías o sus componentes provengan de países que no son parte del tratado y que no han firmado ninguna de las obligaciones del mismo, como las normas laborales y ambientales.

Reporte de Burnout laboral realizado por Buk

Hoy se dará a conocer en México y Latinoamérica un reporte de Burnout laboral realizado por Buk, la plataforma líder en gestión de recursos humanos que es dirigida por Andrés Gómez y que a inicios de año llevó a cabo una segunda ronda de levantamiento de capital por 35 millones de dólares con los que seguirá apuntalando su crecimiento en la región.

El estudio que se presentará revela que el 67% de los colaboradores mexicanos se siente emocionalmente agotado por el trabajo y los jóvenes son los más susceptibles a experimentar burnout, esto toda vez que el 42% de las personas menores a 30 años (GenZ) demuestran menor entusiasmo laboral.

Por su parte, el 51% de los colaboradores mayores de 50 años tiene un alto compromiso con su trabajo y sólo el 5% de ellas presenta síntomas de burnout o estrés laboral y cheque este importante dato, en México el 31% de las personas no se siente realizado con su trabajo, el 21% no se siente bueno en su trabajo y el 27% siente que no logra desplegar sus capacidades.

Sin duda las empresas deben cuidar la salud mental de sus colaboradores, el Burnout es un síndrome de agotamiento físico y emocional que se produce como resultado de estrés crónico en el trabajo que no ha sido manejado correctamente y es un problema serio que puede afectar negativamente la salud y el bienestar de los individuos, así como su desempeño en el trabajo, impactando directamente la productividad de las empresas.

El costo para las empresas al perder a un colaborador se traduce en hasta 6 meses en recuperar un talento entre el tiempo que se va, la contratación y capacitación, por ello la recomendación es cuidar adecuadamente a los colaboradores.

@1ahuerta