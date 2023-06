Esta semana inició la venta de los boletos para la primera visita de Taylor Swift a México y ha sido toda odisea. Al ser la primera vez que la estadounidense pisará suelo azteca los fans han hecho de todo para poder ser parte del The Eras Tour.

Y cuando digo de todo es TODO. Preguntar el nivel de fan que son los interesados en comprar sus tickets y lógicamente quejarse, con gran razón, por el ingreso de revendedores.

Solamente en el portal Stubhub ya hay accesos con un costo de más de 110 mil pesos en las zonas platino y en las más baratas en más de 8 mil pesos. En redes sociales también ya se están ofreciendo en medio de denuncias por esta acción.

Suena irreal pero como dirían en redes sociales “se quieren jubilar” con esos costos.

Aunque la mayoría de los swifties están logrando obtener sus accesos, los boletos más caros están quedando disponibles por lo que ninguna de las fechas se ha convertido en Sold Out a pesar de la expectativa.

Algunas de las quejas es que estos únicamente están disponibles en paquete que incluyen beneficios extra pero que elevan su precio. Recordemos que las edades de los fans de la cantante oscilan entre los 20 y 35 años.

Algunos pueden costear su acceso pero hay otros que no pueden debido a que no cuentan con empleo, bajos salarios o apenas son estudiantes. Y no es que el caso Taylor Swift sea el único ya que se puede aplicar para los conciertos o festivales. Saludos Corona Capital.

Aunque los conciertos están programados para el mes de agosto los fans ya se están organizando para realizar algunas dinámicas, usar outfits especiales y hasta han lanzado los 10 mandamientos de qué no hacer en el show para que Taylor vuelva al país.

La explicación más lógica de las acciones de su fandom no solo es porque han esperado 15 años para que la intérprete de Shake it Off sino que en algunos casos hay temor de que Swift no vuelva al país.

Si les soy honesto yo me registré para lograr obtener un boleto y conocer más sobre Taylor Swift. Aunque no cuento con la “licencia swiftie” se supone que los conciertos también son para conocer ¿no? Al final en este mundo capitalista cada uno decide qué hacer con su dinero.

Habrá que esperar el show porque aunque es uno de los más esperados también ha sido de los más comentados y no por Taylor sino por el comportamiento de sus fans.

