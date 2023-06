“(Hablé con) uno por uno, no saben lo que me costó porque ya venían actuando mal y habían demostrado ser chuecos, pero esto vale que hable yo con ellos para explicarles la importancia que tiene, y hablé con los cinco. Pues con dos no pude”.

Así reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador que conversó con 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para convencerlos de permitir que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuviera el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN).

Al reconocer que cabildeó con los ministros dada la relevancia del asunto, porque sólo con el mandato militar se garantizaría que la GN no se “eche a perder” como la extinta Policía Federal.

Y aunque fue cuestionado por los medios sobre quiénes son los miembros de la Corte con los que habló, respondió:

“No, pues ya se los dejo de tarea a ustedes, ya quieren toda. O sea, no pude, o sea, no me dijeron que no ahí: ‘sí, como no’, de manera muy hipócrita, pero eran cuatro los que se necesitaban, nos quedamos con tres y se pierde el propósito de que la Guardia dependiera de la Sedena”.

Los 3 ministros que votaron en contra de la invalidez fueron Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf.

Además, López Obrador reiteró que tras la votación del 18 de abril en el Supremo Mexicano, la presidenta del mismo, Norma Piña intentó negociar con la titular de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez:

“Entonces, cuando se dieron cuenta, ya querían que entrara en vigor en un año. No, querían negociación. Todavía la presidenta, la señora Piña, le dijo a Rosa Icela: ‘oye, cómo vas a estar tú en contra si a ti te va a tocar manejar la Guardia Nacional, si tú sales ganando’”.

Incluso -argumentó el mandatario mexicano- Rodríguez Velázquez le dijo que eso no tenía que ver con ella sino con el funcionamiento de la seguridad en el país, y aunque Piña Hernández habría insistido en que se buscaría la forma en que el cambio se realizará en 1 o 2 años, se negó.

Por ello, el Presidente dijo: “No, no, no queremos componendas, no queremos ese tipo de acuerdos”.

De tal suerte que -sin mencionarlos- llamó “hipócritas” a los 2 ministros que le dijeron que sí lo apoyarán en el proyecto.

Arremete contra la Judicatura

Por otro lado, López Obrador aprovechó los señalamientos en contra de los ministros para criticar también el desempeño del Consejo de la Judicatura Federal, el cual dijo que no “ha servido para nada”.

Y subrayó que hasta el momento no hay ningún juez, ningún magistrado, ningún ministro “enjuiciado”.

