La cinta The Dream Fisher de Roberto Valdés, es una de las producciones que están a la espera de ser oficialmente seleccionadas para formar parte de la programación de la 80ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, mientras el cineasta mexicano asegura que no es una película autobiográfica a pesar de estar inspirada en muchas de sus anécdotas.

Roberto Valdés es de esos creadores que debió salir de su país para concretar sus proyectos fílmicos, así que al ser cuestionado sobre qué lo llevó a buscar su sueño en otro país, comentó que esa es una pregunta complicada pero sencilla de responder.

“Complicada porque salirte de México para buscar una oportunidad en otro país sea el que sea, te complica todo y si es un país en donde no se habla tu idioma, lo complica más.

”Pero vamos, hacer cine es complicado en cualquier lugar del mundo; a mí aquí en México me costó muchísimo trabajo empezar, me tuve que que enfrentar a muchas barreras, por ser una industria muy cerrada y difícilmente te dejan entrar si es que no eres una persona que viene de una familia fílmica o de ese mismo sistema.

“Entonces, solo encontré esa oportunidad fuera de México, pero pues al final de cuentas yo creo que como todo en la vida es tener fe, que en que lo puedes hacer seguir trabajando todos los días para lograr lo que te propones y no dejarte vencer, no por las circunstancias”, dijo en entrevista con 24 HORAS Roberto, quien hace unos cuantos años se dio a conocer como el Director Desesperado mientras se encontraba el su búsqueda de recursos para una de sus películas.

El camino no fue sencillo para Valdés poder realizar The Dream Fisher pues antes debió hacer a un lado 12 guiones para llegar al resultado final de esta coproducción México-Italia cuyo objetivo es estrenar en el Festival Internacional de Cine de Venecia, que se realizará del 30 de agosto al 9 de septiembre.

“Todos estos guiones siguen estando en mi lista de proyectos que tendrán su momento y su lugar; cuando llega la idea de The Dream Fisher pues obviamente el foco estuvo en ese nuevo objetivo.

“Y como también soy productor el reto era ajustar la historia al presupuesto y hacerla lucir de primer nivel, independientemente del dinero; en ella invertimos 2 millones y medio de pesos, lo que costaría un comercial muy bien producido”, añadió.

El guión de esta cinta que cuenta con las actuaciones de Gianluca Bruno, Silvia Fiorentini, Gabriele Valentini y Guiditta Niccoli, surgió luego de que hiciera a un lado el proyecto Desde dentro, cuyo guión escribió Roberto al lado de Vicente Leñero.

“Esa es una obra de suspenso de terror psicológico, ese guión fue mi única carta durante un par de años, o sea, no tenía otra opción. Era el guión, hasta que de repente un día dije, pues voy a escribir otro porque estoy metiendo todos los huevos en la misma canasta, entonces me puse a escribir guiones de terror, suspenso, comedia, ciencia ficción, aventura, con historias muy diferentes.

“Así pues, The Dream Fisher sí es una película de amor en muchos sentidos, no solo es el amor de una pareja es también el amor a la vida, a una profesión, al cine; es muy chistoso que mi ópera prima sea una película de amor, cuando a mí el género que me fascina es el de terror”, finalizó Roberto Valdés.

Mientras tanto, será este 15 de junio cuando el cineasta mexicano sea notificado si es que su gran sueño de estrenar su ópera prima en la Mostra de Venecia se pueda cumplir.

CITA

“Me encantan las Momias de Guanajuato y creo que merecen una buena cinta de suspenso que les rinda homenaje; sé muchas cosas de ellas que son dignas de un buen guión”

Roberto Valdés / cineasta mexicano

LEG