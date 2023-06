A un día de que se realice el Consejo Nacional de Morena para definir el método de elección del candidato presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a cerrar filas y no dividirse, porque dijo, la lucha es por la transformación del país no por cargos.

“Y cerrar filas y unirnos, nada de división, y tener presente que se lucha por ideales por principios, por la transformación del pueblo, no por los cargos. Tenemos que estar pensando en que continúe el programa de transformación de México, porque se inició este plan para que el pueblo fuese tomado en cuenta, porque no había democracia”, expuso desde la huasteca potosina.

De gira por San Luis Potosí y al supervisar los programas del Bienestar, el presidente prometió que será la gente quien elija al candidato de presidencial y aseguró que no hará dedazo.

“¿Y quien va a decidir?, ya no es como antes, que era el dedazo, y que no podían hablar, decía don Fidel Velázquez el que se mueve no sale en la foto y ahí estaban todos, engarrotados. No, ya no hay dedazo, ni hay destapes, ni hay cargadas, ahora es el pueblo el que va a decidir quién quiere candidato a la presidencia de nuestro movimiento”, agregó.

Este domingo se celebrará el Consejo Nacional de Morena se establecerán las reglas para elegir al candidato de Morena a la presidencia de la República en 2024.

