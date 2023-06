Desde el inicio de su carrera, Javiera Mena se convirtió en un referente musical gracias a su estilo pop que mezcla sintetizadores y letras llenas de liberación.

Se ha colocado como una de las artistas referente en la comunidad LGBT+ ya que ella es abiertamente lesbiana. Recientemente visitó la CDMX para presentar su álbum Nocturna y festejar sus 40 años.

“Me siento en mi mejor momento, como que me siento con mucha energía. Siento que la juventud está sobrevalorada ya que hay gente que no le gusta cumplir años.

“Si uno tiene una vida saludable y despierta los años solo significan sabiduría y libertad”, declaró al platicar con 24 HORAS.

La libertad es la palabra que la ha caracterizado pues desde su adolescencia le dijo a su familia que le gustaban las mujeres.

“Desde muy pequeña fui rebelde. A los 15 años yo me declaré lesbiana y también tengo primos gays, entonces nos acompañamos. Nosotros les enseñamos a los adultos cómo respetar.

“Hay una parte de la sociedad conservadora, todavía piensan que es una enfermedad y eso es como negar a la ciencia. La homosexualidad está presente en los animales como las jirafas”, compartió.

Pero no todo fue fácil ya que Javiera Mena no encontraba a más chicas como ella en la industria musical.

Considera que los tiempos han cambiado.

“Al principio me sentía sola, sobretodo siendo lesbiana, porque hombres gay siempre ha habido.

“Aún existe la lesbofobia, la transfobia, la misoginia pero he visto una evolución en el mundo en el que ya hay más apertura y diálogo”, agregó.

Algunas letras que muestran su preferencia son Espada y La isla de Lesbos.

“Siempre lo canto del lado optimista. Haber nacido lesbiana para mi es maravilloso, la sensibilidad que te puede dar y las historia que pueden salir. Me siento muy orgullosa”.

LA IDENTIFICACIÓN CON LOS FANS

Javiera Mena es una vocera para la comunidad y para muestra los mensajes que le llegan por parte de sus fans en sus redes sociales. Con su trabajo ha roto estereotipos y quiere hacerlo por más tiempo.

“Ha sido hermoso recibir mensajes de mis fans. En una firma de autógrafos vino gente de todos lados: gays, heteros y más. Es decirle también al mundo que ser gay no es estar encerrado en un antro. A quien tu ames no te define como persona”.

“Para mi es bonito ver a mis fans que me cuentan que mi música les ayuda a aceptarse como lesbianas o gays y eso vale más que un Grammy“, recordó.

ACEPTARSE A TRAVÉS DE LA MÚSICA

Aunque la música de Javiera parece del futuro, la realidad es que ella considera que la tecnología la ha alcanzado y más como artista independiente.

“Ser independiente me ha dado una armadura porque debes invertir de tu propio bolsillo pero te da la libertad. He probado diferentes fórmulas y sobre todo por la libertad creativa. Me ha funcionado así y me encanta. Me siento orgullosa de poner en mi biografía ‘artista independiente'”.

La chilena tiene planes de producir a otros artistas, considera que tiene el temple y le daría un lugar a las mujeres ya que hoy son muy contadas.

“Me enriquecería para mi trabajo y además no hay casi productoras mujeres y me gustaría representar eso. Me encantaría producir a otras artistas como Bratty porque me gustan sus canciones. La conocí en España y me agradó su sensibilidad romántica”.

CITA

“Salgan del closet. No tengan miedo. Habrá momentos oscuros pero traten de ver el lado luminoso, romántico que tiene y que sonará como cliché pero hay cosas bonitas del amor genuino”

Javiera Mena / cantante Chilena

