El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció al secretario de Transportes de EU, Pete Buttigieg flexibilizar el decreto que firmó para que todos los aviones que son exclusivamente de carga trasladen sus vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Felipe Ángeles (AIFA).

Esto durante el encuentro celebrado este miércoles en el AIFA entre el mandatario nacional y el funcionario estadounidense, en el que trataron el tema de la Categoría 1 en Seguridad Aérea, que le fue retirada a México hace dos años , así como el del traslado del transporte de carga al AIFA.

Al dar detalles del encuentro, López Obrador destacó que en ambos temas hay diferencias, pero “nos tenemos que poner de acuerdo”.

Sobre la carga, el mandatario mexicano dijo que “hay una asociación de EU que dice no, no nos vamos a trasladar y ya vence el término en julio. Me lo planteó (…) le pregunté al secretario de Comunicaciones, al general responsable del traslado, porque se argumentaba que necesitaban tiempo y me dijeron seis semanas y yo dije, no, ocho”.

En la conversación con Pete Buttigieg, el Presidente se enteró que las asociaciones pedían un año: “Entonces ya quedamos en que ellos van a informar que hay disposición de nosotros, él usó un término que es lo más cercano a lo que estamos proponiendo nosotros, flexibilidad”.

Mientras que, con respecto a la Categoría 1 de Seguridad, el titular del Ejecutivo destacó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es vigilado por la Marina, mientras que el AIFA por la Guardia Nacional, y eso ha generado que baje el robo de maletas y el tráfico de drogas.

Aerolínea Maya

Por otra parte, el mandatario indicó que la aerolínea del Estado deberá “echar a volar” este año, se tenga o no el nombre de Mexicana de Aviación, y que incluso se podría llamar “Maya”.

Lo anterior, tras ser cuestionado sobre la compra del nombre de Mexicana de Aviación al sindicato de la empresa, negociación que se “emproblemó”, según el Presidente, por dos abogados que asesoran a un grupo de trabajadores que piden más recursos.

Y aunque está por cumplirse el plazo de un mes para lograr el acuerdo con los exempleados, el Presidente dijo que “no podemos esperar, porque antes de que termine este año empiezan a volar los aviones de la aerolínea con o sin el nombre de Mexicana”.

