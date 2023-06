El tema de la salud mental ha ganado gran impacto en las narrativas actuales, sobre todo en el cine y el teatro, pues después de la pandemia y el encierro se empezó a tomar con más seriedad los trastornos por los que todos pueden atravesar, por ello la actriz de teatro Elizabetha Gruener Zabaleta, considera que tiene gran importancia para ella poder volver a los escenarios mexicanos con la obra Toc Toc.

“Ya había estado en alguna obra en México pero nunca ninguna tan grande y para mí es muy significativo volver luego de estudiar y practicar tanto en el teatro británico para presentar una tema así de interesante y fuerte como lo es Toc Toc, considero que es abonar un al tema desde lo que me gusta hacer en un momento clave”, comentó Gruener en entrevista con 24 HORAS.

“A mí me toca interpretar a Lulú, una mujer que tiene ecolalia y palilalia y si bien no comparto sus trastornos, creo que me siento identificada con ella en algunos aspectos, ambas siempre esperamos como lo mejor de las personas, creemos que hacen las cosas con las mejores intenciones, eso me ha dado gran comodidad, pues creo que sé cómo se siente a veces, porque al igual que ella soy penosa, a pesar de que soy actriz existen nervios cada que me paro en el escenario, pena cuando voy a interactuar con alguien que no conozco, pero bueno es parte de la vida hacer esas cosas”, agregó Gruener.

Si bien este papel y las situaciones que vive Lulú en Toc Toc hacen que Elisabetha se sienta cercana con su vida en Inglaterra, declaró que el teatro mexicano sí dista del que se hace en Europa.

“Hay una gran diferencia en el sentido de que la cultura mexicana es muy diferente, a la cultura que hay en Londres, pues allá hay gente de muchas partes del mundo y cada quien tiene como sus propias ideas de lo que es el teatro, por eso de repente se vuelve como muy individual la experiencia de compartir lo vivido en el escenario o los procesos del desarrollo, además es muy estricta la forma en que se montan las obras y se ensaya.

“En México por el contrario, como que entre todos se reciben con los brazos abiertos y se platican cosas de cómo se divierten en el escenario haciendo lo que les gusta. Hay muchísima más libertad en muchos aspectos, las equivocaciones no arruinan las puestas, uno se puede recuperar de ello”, agregó la actriz.

Además, algo aprendió el día del estreno de Toc Toc pues vivió esa experiencia como una “locura”.

“Estuvo increíble de entrada porque ese mismo día hicimos el ensayo general con luces y toda la producción y de repente tuvimos que correr a cambiarnos y resulta que hubo llamado de último momento porque había personas del elenco original enfermo, entonces integrarlos tan rápido se sintió diferente, creo que todos sentimos esa locura, pero al final todo salió muy bien, fue muy divertido y me siento muy satisfecha con ese regreso”, concluyó Gruener.

Toc Toc se presenta los viernes, sábados y domingos de junio y julio en el Centro Cultural San Ángel.

Además, a 23 años de su estreno en México, Los Monólogos de la Vagina sigue siendo una de las piezas teatrales más importantes en México y a nivel mundial, por ello el próximo 13 de junio y los siguientes tres martes, a las 20:00 horas y por primera vez en su larga estancia en nuestro país, llegará al Nuevo Teatro Libanés con una nueva versión dirigida por Elisabetha Gruener, pero también compartirá el proscenio con su madre Susana Zabaleta y Sophie Alexander-Katz.

La breve temporada de la nueva puesta, producida por Morris Gilbert para Mejor Teatro, conservará el libreto original de la activista y autora feminista, Eve Ensler, pero con una propuesta escénica desde un punto de vista de actualidad.

SABÍAS QUE

Aunque viene de dirigir teatro en Londres, Inglaterra, y de fundar su propia compañía en aquel país, es la primera vez que la joven toma la oportunidad de aplicar en México lo aprendido.

LEG