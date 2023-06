Lionel Messi no volverá al Barcelona. O al menos no esta temporada. Tras su salida del PSG, el futbolista argentino continuará su carrera en la MLS, como nuevo jugador del Inter Miami.

Así lo aseguró el periodista Fabrizio Romano, quien descartó un posible regreso de Messi al cuadro blaugrana.

“Lionel Messi al Inter Miami, ¡allá vamos! La decisión está tomada y será anunciada por Leo en las próximas horas”, escribió Romano.

De acuerdo con el informe, el astro argentino estaría a unas horas de arribar a la MLS, como fichaje estrella del club de David Beckham.

Tras su marcha de París, el nombre de Lionel Messi fue relacionado con la liga de fútbol de Arabia Saudita.

Posteriormente, se comenzó a especular sobre un posible regreso al Barcelona, bajo la dirección de Xavi Hernández

Hasta el momento, ni el club ni el jugador han confirmado el informe sobre su fichaje, aunque se espera que el anunció podría hacerse oficial en las próximas horas.

“Lionel Messi aclarará los motivos y detalles de su decisión de fichar por Inter Miami en las próximas horas”, apuntó el periodista.

Lionel Messi will clarify the reasons and details of his decision to join Inter Miami in the next hours. 🇦🇷🇺🇸 #MLS

Deal will be valid with immediate effect as Jorge Messi is planning to travel to Miami later tonight. pic.twitter.com/eFxgfXzfqa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023