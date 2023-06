El jugador de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin logró completar su primera práctica tras haber sufrido un paro cardíaco.

Buenas noticias para el mundo del futbol americano, pues el jugador de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin ha logrado completar su primera práctica tras haber sufrido anteriormente un paro cardíaco.

Lo anterior ocurrió de cara a la temporada 2023 de la NFL pues el esquinero de tan solo 25 años pudo completar el pasado martes por primera vez una práctica junto con su equipo, pese a que anteriormente se especulaba su supuesto retiro después del paro cardíaco que sufrió.

Con respecto a esto el gerente general de los Bills, Brandon Beane mencionó que Damar ha trabajado muy duro también mentalmente:

“Ha trabajado muy duro en el lado mental para esto. Físicamente está todo despejado, el verdadero problema es el mental después de haber estado donde estuvo”, explicó.

Cabe resaltar que fue el pasado 2 de enero cuando Hamlin sufrió un paro cardíaco durante un duelo de temporada regular contra los Cincinnati Bengals.

El esquinero tuvo que recibir reanimación dentro del campo, posteriormente fue trasladado al hospital en el que estuvo durante una semana en estado calificado como “crítico”.

El atleta tuvo que recibir alta atención médica para volver a jugar con los Bills, es por ello que regresó al terreno de juego el pasado martes para unirse junto a sus compañeros a una práctica en la que portó el casco del equipo.

We’re live with GM Brandon Beane as he meets with the media at One Bills Drive.#GoBills | #BillsMafia https://t.co/FbDUPJlZZe

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) June 6, 2023