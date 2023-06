La utilización, fabricación, destino y reutilización de los envases en la actividad humana genera una huella ambiental que requiere la concientización de los fabricantes y usuarios para minimizar su impacto, destaca la asociación sin fines de lucro Ecoce.

Para contribuir con un entorno libre de contaminación, las empresas de bebidas y alimentos que conforman Ecoce A. C. realizan diversas acciones para minimizar el impacto ecológico.

La huella ambiental es un indicador que refleja las consecuencias que tiene la actividad humana sobre el medio ambiente, y eso incluye a los materiales que usamos para fabricar envases y empaques, su proceso de producción, su transporte y los recursos que se emplean.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2023, Jaime Torres, director de comunicación de Ecoce, destacó que “los materiales no deben ser juzgados, sin antes analizar bien su huella ambiental, partiendo desde el ecodiseño de los productos que se fabriquen con ellos. Es decir, que no solo estén diseñados para contener un producto, sino también para que puedan aprovecharse una vez que ya no sean útiles para el consumidor.

“Además, es necesario considerar el impacto durante su proceso de fabricación, transporte y por supuesto, si los materiales son reciclables y que en verdad se recuperen para su reciclaje”, indicó.

Destacó que “contrariamente a lo que se cree, el plástico es el material para fabricar envases y empaques con la huella ambiental más baja, por su ligereza, durabilidad, resistencia y por ser un material 100 por ciento reaprovechable, además de contar con una industria de recuperación y reciclaje en pleno desarrollo.”

El reciclaje favorece al medio ambiente de diversas maneras, entre ellas con el ahorro de de recursos, principalmente de agua y energía. “En el caso los envases de PET, cuando se fabrican a partir de material reciclado, se ahorra hasta 79% de energía, de acuerdo con un estudio realizado por NAPCOR y Franklin Associates en los Estados Unidos de América, lo que disminuye significativamente la emisión gases de efecto invernadero” señaló Torres.

Al poner un ejemplo, Torres añadió:

De acuerdo con datos de la Federación de Plásticos Británica (British Plastics Federation), si se sustituyera el plástico por otros materiales alternativos, implicaría tener hasta 3.6 veces más peso, emplear 2.2 veces más energía y aumentar la emisión de gases de efecto invernadero hasta 2.7 veces más.

Beneficio paralelo

. No solo se aprovechan los materiales que ya tenemos, evitando con ello la extracción de nuevos recursos, sino, además, en su proceso se ahorra agua y energía.

Sobre el aluminio, y de acuerdo con The Aluminum Association de Norteamérica, el uso de dicho metal reciclado reduce la generación de CO2 (gas efecto invernadero) hasta en 94% menos emisiones, en comparación con el proceso de fabricación con material 100% virgen.

Acciones

Para reducir el impacto a corto, mediano y largo plazo

●Reforestación.

●Conservación, tratamiento, ahorro y uso eficiente del agua

●Eficiencia energética. Empleo de energías renovables y no contaminantes

●Disminución de desperdicios

●Reducción de materiales para fabricación de envases y empaques

●Eliminación de plásticos no necesarios o plásticos que no sean 100 por ciento reusables, reciclables o compostables.

●Aplicación del ecodiseño, al diseñar envases y empaques fáciles de reciclar y sin elementos innecesarios.

●Recuperación y reciclaje de envases y empaques

●Desarrollo tecnológico e investigación de materiales

●Impulso de la educación ambiental gratuita

¿Qué podemos hacer nosotros?

El cuidado del medio ambiente nos atañe a todos. Atrás debe quedar el viejo modelo de “extraer-producir-usar-desechar”, para enfocarnos en una ‘Economía Circular’, sustentada en los conceptos de Reusar, Reducir, Reciclar, Rediseñar y Repensar.

Todos podemos ayudar al medio ambiente si adquirimos sólo lo que necesitamos, elegimos productos que se puedan reciclar y que cuenten con un plan de recuperación. Si separamos adecuadamente nuestros residuos, sus materiales pueden ser aprovechados.

ECOCE ofrece en su página ecoce.mx información para conocer más sobre el cuidado del medio ambiente, y diversas herramientas para ayudarnos a canalizar nuestros residuos reciclables.

