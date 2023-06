Las políticas implementadas por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, le pasaron factura en contra de la derecha, que, según analistas, retomarán el poder en medio de una creciente tendencia hacia el conservadurismo en Europa.

La derrota de Sánchez “es una reacción a las pésimas decisiones, las posiciones globalistas después de la pandemia en Europa, generó una clara oposición a esos mandatos que menoscabaron el nivel de vida económico, por eso estoy seguro de que el próximo presidente de España será de derecha, porque los resultados han sido catastróficos”, señala Fernando Orjuela Galeano, empresario, arquitecto y analista político.

Para Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research, en el ámbito regional, el cambio de tendencia viene de un descontento en muchos sectores de la sociedad con las políticas implementadas, con leyes progresistas que se aprobaron y no tuvieron un calado real en la sociedad.

El también profesor de Ciencias Políticas en la Escuela de Ciencias Sociales y gobierno del Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México, considera que en Europa se da un cambio de tendencia importante a nivel ideológico que se puede observar en países como Hungría con (Viktor) Orbán al mando, como Serbia, Turquía, donde Recep Tayyip Erdogan fue reelegido o en países com Italia, aunque este último, como España, “siguen formando parte de un mismo gobierno tecnocrático occidental”, explica.

Todos estos “cambios que se producen en Europa repercuten unos años más tarde en todo el orbe occidental, incluido el continente latinoamericano”, hecho en el que también coincide Orjuela Galeano: “en Latinoamérica es lo contrario porque pasó lo mismo pero a la inversa, con panoramas opuestos, pero con las mismas determinantes, gobiernos malos tanto de izquierda en Europa, como en Latinoamérica con malos resultados de derecha”, agrega.

PARTIDOS ESPAÑOLES

“Se habla de una estrategia de Pedro Sánchez y el (Partido Socialista Obrero Español) PSOE, para no dejar que las fuerzas se agrupen y realicen una mejor estrategia, para evitar coaliciones que eviten una derrota del actual gobierno español”, comenta el experto empresario y arquitecto.

Orjuela Galeano también considera que para el PSOE, le costará muchos años retomar el poder después de esta dura derrota, mientras que para el el Partido Popular (PP) significa la llegada al poder nuevamente con buenos elementos en muchas comunidades.

A pesar de esta discrepancia, el analista considera que la democracia española es muy fortalecida porque “la humildad con la que Pedro Sánchez reconoce la derrota, quiere decir que la democracia en España es muy sólida, importante y con mucha madurez”, finaliza.

