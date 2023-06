Luego de que se dio a conocer el fallecimiento del periodista Ricardo Rocha y que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara sus condolencias, ambos personajes fueron protagonistas de uno de los momentos más tensos de la conferencia mañanera que encabeza el ejecutivo.

Todo inició en mayo de 2019 cuando se dio a conocer una lista en la que varios periodistas, entre ellos Rocha, aparecían como personas beneficiadas por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

En el listado difundido por parte del periódico Reforma se enlistaba a periodistas y sus empresas que recibieron contratos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto por 81 millones 715 mil 995 pesos con motivo de publicidad y gastos de comunicación.

Por si te lo perdiste: Muere a los 76 años Ricardo Rocha ¿Quién fue el reconocido periodista?

Tras esto el periodista acudió a la conferencia para enfrentar al presidente tras esta información.

“Señor presidente, hoy no traigo pregunta, pero sobre la famosa lista del viernes pasado, con todo propósito a mí me pusieron a la cabeza de esa lista con dos montos que suman cuatro millones 481 mil pesos”, inició el periodista su intervención.

En esta acusó a los colaboradores del presidente de no saber leer y mentir tras difundirse la famosa lista. Además de que llevó algunos documentos pues la lista le atribuía a Rocha 4 millones 628 mil 583 pesos en sus empresa RRR Comunicaciones, S.A. DE C.V. JR Servicios De Información y Comunicación, S.C.

“El señor Ramírez (Jesús Ramírez Cuevas) dijo aquí que los nombres de los periodistas se ponían porque estaban en la dirección o los consejos de esas empresas. Pues déjeme decirle, como usted mismo dice que con todo respeto, algunos de sus colaboradores no saben leer o mienten mal intencionadamente”, agregó.

De igual manera, Ricardo Rocha mencionó que el periodismo mexicano no está en contra de su sexenio y le pidió evaluar sus acciones con el gremio.

“Presidente: nadie está en contra de usted o de su gobierno porque sería estar en contra de México. Sólo le pedimos que evalúe qué le aporta más, si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva, o los lacayos que cuando usted pregunte la hora, le respondan: ´la que usted quiera, señor presidente´.

“Mire, se lo digo de todo corazón, yo no creo que haya un hampa periodística, a mí jamás nadie me ha hablado para decirme hay una reunión en un lugar secreto, algún conciliábulo para ver cómo perjudicamos al gobierno de López Obrador, o soy muy bruto como reportero o no me toman en cuenta, pero yo no creo”, agregó.

Nombres como el de Beatriz Pagés, Ricardo Rocha, Ricardo Alemán, Raymundo Rivapalacio y Rafael Cardona encabezaban esta lista conformada por 36 periodistas.

Ricardo Rocha y su relación periodística con el presidente López Obrador

A lo largo de su carrera, Ricardo Rocha entrevistó al ahora presidente de México Andrés Manuel López Obrador en diversas ocasiones.

Por si te lo perdiste : AMLO lamenta muerte de Ricardo Rocha

Como mencionó el ejecutivo en su mensaje de condolencias, el comunicador originario de Tepito fue de los primeros en seguir su lucha en las elecciones de 1996 para elegir gobernador ocurridas en Tabasco en el que Obrador acusó de fraude.

Ricardo Rocha de igual forma entrevistó a AMLO previo a convertirse en Jefe de Gobierno del extinto Distrito Federal en el que informó lo que haría durante su gobierno. En este ya hablaba sobre una transformación.

De igual forma estuvo durante sus intentos de volverse presidente en 2006 y 2012. En cada una de las conversaciones habló sobre sus planes si alcanzaba la presidencia.

LDAV