Luego de semanas en las que se rumoraba la llegada de Taylor Swift a México, la cantante estadounidense ha confirmado que traerá su más reciente gira The Eras tour a la Ciudad de México.

El escenario será el Foro Sol los días 24, 25 y 26 de agosto. Esto fue confirmado por la artista mediante sus redes sociales. Sabrina Carpenter será la encargada de abrir los shows.

De acuerdo a la información de los promotores este concierto no tendrá preventa pero sí debe existir un registro previo en el portal Verified Fans de Ticketmaster el cual estará abierto hasta el 7 de junio.

No será hasta el 12 del mismo mes que los fans sabrán si podrán acceder a la venta del concierto de Taylor Swift.

La venta de los shows se realizará de la siguiente forma:

24 de agosto, iniciará el martes 13 de junio; para el 25 de agosto, comenzará el miércoles 14 de junio y para el 26 de agosto, el inicio será el jueves 15 de junio.

El registro en el portal será hasta el 7 de junio.

México no es el único país que podrá ser parte de este espectáculo de Taylor Swift ya que países como Brasil y Argentina forman parte de la gira.

Las fechas son las siguientes:

Noviembre 9 / Buenos Aires, Argentina / Estadio River Plate

Noviembre 10 / Buenos Aires, Argentina / Estadio River Plate

Noviembre 18 / Río de Janeiro, Brasil / Estádio Nilton Santos

Noviembre 25 / São Paulo, Brasil / Allianz Parque

Noviembre 26 / São Paulo, Brasil / Allianz Parque

Really thrilled to tell you this!! Mexico, Argentina and Brazil: We are bringing The Eras Tour to you this year! Sweet angel princess @SabrinaAnnLynn will be joining us on all of the shows! Visit https://t.co/sWLDCJoj1P for more information on your registrations, pre-sales and… pic.twitter.com/yraYdo1Q26

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 2, 2023