El país tendrá un crecimiento este año de hasta 4%, pronosticó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aseveró que éste continuará para 2024.

La expectativa del mandatario sobrepasa por el doble lo que calculan algunos analistas que ubican el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país entre 1.7 y 2% para este año.

López Obrador mostró en su conferencia matutina cifras que a su juicio demuestran el buen avance de la economía durante su administración “para que la gente este informada y sepa que vamos bien”.

“Este año es de que podemos llegar a 4% de crecimiento anual y lo mismo el año próximo, que ya va a ser el último año de nuestro gobierno (…) nos tocó este imprevisto (de la pandemia) pero vamos saliendo”, dijo el mandatario.

Enfatizó que una mejor distribución de la riqueza, el qué “los de abajo” tengan más no significa que “a los de arriba” les haya ido mal.

“La gente de abajo ha recibido más apoyos, hay menos pobreza y eso lo sabremos bien con la encuesta del INEGI sobre ingreso-gasto; es el mejor parámetro.

“Cuando hablo de los de arriba, siempre he sostenido la consigna, la máxima de “arriba los de abajo”, que no quiere decir “abajo los de arriba”, sino “abajo los privilegios”, todo esto lo hemos conseguido por no permitir la corrupción, porque se dedicaban a saquear a México (…) un gobierno que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores”, aseveró López Obrador.

Además de su pronóstico de crecimiento, el ejecutivo mostró también las cifras de creación de empleos, que este llegará, dijo, a 21 millones 862 mil y solo en mayo se registraron 40 mil nuevos trabajadores, “o sea que nos recuperamos (de la pandemia) y vamos a seguirle”.

Aseguró que el desempleo ha disminuido “como no se veía en 20 años” ubicándose en el primer trimestre de este año en 2.8%.

López Obrador comparó este porcentaje con otros países y solo debajo de México ubicó a Corea del Sur y Japón con 2.7 y 2.6%, respectivamente.

