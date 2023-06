El piloto Max Verstappen consiguió el primer puesto durante la Práctica Libre 1 del GP de España; Checo Pérez se quedó en 2do.

Las actividades en el mundo del automovilismo continúan durante la mañana de este viernes en la Práctica Libre 1 en la cual el piloto de la escudería Red Bull logró conseguir el primer puesto y así ir calentando los motores para el GP de España.

Por otra parte su compañero, el corredor mexicano Checo Pérez logró posicionarse en segundo lugar, pese a que en una parte del recorrido estuvo siendo el líder para marcar el mejor tiempo.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁

Red Bull tops the opening session of the weekend, with Esteban Ocon just behind #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/grnxabHZKT

— Formula 1 (@F1) June 2, 2023