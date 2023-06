En redes se viralizó un clip que captó la conversación entre Bill Gates y Sócrates, dos de las mentes más brillantes, quienes gracias a la ayuda de IA lograron “platicar”.

A través de Twitter @LinusEkenstam difundió como habría sido una conversación entre Bill Gates y Sócrates.

En dicho diálogo entre el fundador de Microsoft y el filósofo griego que se logró gracias a la implementación de la Inteligencia Artificial, el tema gira en torno a cómo funcionan las computadoras portátiles y qué es la I A y sus beneficios.

Bill para dar la apertura, le muestra una “laptop” y de igual forma le empieza a contar qué es lo que puede aportar en la actualidad la IA.

Sócrates asombrado ante lo que le comenta le cuestiona a Gates si realmente todo lo que ofrece la IA es bueno, ya que él considera que entre más poder tenga esta herramienta las personas perderán su “esfuerzo esencial”.

Bill ante ello, le hace ver que “toda tecnología tendrá sus riesgos y limitaciones potenciales”, sin embargo pese a ello el filósofo sin aceptar los argumentos le reitera que la IA, solo es para que los “humanos se vuelvan complacientes”.

“Me temo que confiar en la IA hará que los humanos se vuelvan complacientes por lo tanto dejan involucrarse en el mismo pensamiento heurístico que afirmas mejora”.

Por último el fundador de Microsoft, menciona que el uso de la inteligencia artificial solo es una herramienta y que dependerá de uno utilizarla de manera responsable “sin perder de vista nuestras propias capacidades intelectuales”.

Is this the future of podcasts?

AI conversations | Bill Gates x Socrates

I think very realistic conversations like this will be bread and butter in any streaming app.

Let’s take it one step further and imagine this but personalized towards you? 🤯

What do you think? pic.twitter.com/K58okqsusK

— Linus (●ᴗ●) (@LinusEkenstam) May 26, 2023