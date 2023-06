La banda, Big Time Rush, sorprendió a sus fans tras el lanzamiento de sus nuevo álbum “Another Life”.

La boy band estadounidense de música pop conformada por James Maslow, Logan Henderson, Carlos Pena y Kendall Schmidt, están de regreso para presentar su nuevo álbum “Another Life”, material que llega luego de 10 años.

Dicho material contendrá sus sencillos inéditos como: Not Givin You Up, Fall, Dale Pa’Ya con Mafio, una nueva versión de Paralyzed que fueron lanzados en 2021, luego de que se anunciara sus regresó a la industria musical.

También se incluirán varias versiones acústicas de sus mejores éxitos en los que se incluyen Worldwide, Music sounds better with you y I know you know, las cuales fueron presentadas en su tour pasado en el Palacio de los Deportes en agosto de 2022.

Big Time Rush, en el marco del lanzamiento de su nuevo disco, compartió la lista de las 10 canciones que lo componen; incluye sus recientes estrenos Can’t get enough y Waves.

A continuación te presentamos las canciones que incluirá el álbum:

Can’t get enough

Waves

I just want to (party all the time)

Weekends

Work for it

Forget you Now

Brand New

Ask you tonight

Superstitious

Another Life

Por último, si aún no has escuchado su cuarto álbum de estudio, te invitamos a que le des play a los temas que ya se encuentran disponibles en todas las plataformas.

CSAS