En Tlaxcala, estado identificado por el Gobierno de Estados Unidos como uno de los principales nodos de trata con fines de explotación sexual, activistas aseguran que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros tiene una estrategia de “ocultar los problemas”.

De acuerdo con el Reporte sobre Trata de Personas 2022: México, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se identificó a Tlaxcala como una entidad “como de alta prevalencia de trata” en la que sus autoridades no condenaron a ningún responsable “por lo menos por segundo año consecutivo”.

La gobernadora morenista, quien asumió el cargo en agosto de 2021, ha negado en entrevistas con medios de comunicación que existan casos de explotación en la entidad; sin embargo para la activista, exsenadora y exdiputada federal, Adriana Dávila, es una estrategia “negar los problemas”.

En entrevista con 24 HORAS, señaó que, “de hecho, en la comparecencia de la procuradora estatal en la Cámara de Diputados local, lo que plantea es prácticamente decir: no hay problema con la trata, no hay delitos, no hay robos, no hay delincuencia, no hay nada”, lamentó la ahora activista por los Derechos Humanos.

Agregó que a la gobernadora morenista no le interesa atender uno de los principales problemas que aquejan a Tlaxcala.

En la actualidad, acusó Dávila, no es posible encontrar información sobre este hecho delictivo, no hay cifras, no se presentan casos, “lo cual es lamentable porque no tenemos claridad de cuál es la situación”.

Agregó que el delito de trata tiene varias formas de verse y debe tomarse en consideración que las víctimas son llevadas a la Ciudad de México o incluso a Estados Unidos para fines de explotación sexual o trabajos forzados.

Apuntó que el delito que ha crecido a escala nacional es la desaparición de personas y obviamente Tlaxcala no se escapa, lo que no se sabe es cuántas de esas víctimas son por trata, ya sea para explotación sexual, para trabajos forzados o servidumbre.

PERMANECE LA IMPUNIDAD

Mientras que para Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, “Tlaxcala y los estados circunvecinos como Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México, se ha identificado como un una zona de ruta de explotación sexual”.

En entrevista con este diario, explicó que por décadas la imagen de Tlaxcala se ha caracterizado por un tipo de explotación específica, que es la trata con fines de explotación sexual.

Otras autoridades internacionales como el Comité del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas también ha señalado que “las redes de tratantes tlaxcaltecas siguen operando estatal, nacional e internacionalmente y sigue habiendo una falta de acceso a la justicia a las víctimas”.

POCAS CONDENAS

De acuerdo al Centro “Fray Julián Garcés”, una asociación civil radicada en Tlaxcala que lucha contra la trata de mujeres y niñas, de 258 denuncias por el delito de trata entre enero de 2011 y diciembre de 2021, para septiembre de 2022 sólo había 15 sentencias condenatorias firmes.

Mediante estas 15 sentencias se sancionó a 19 tratantes, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala.

“Lo anterior refleja la clara impunidad que vivimos en la entidad, puesto que sólo 7% de las denuncias de este periodo concluyeron en sentencia”, remarcó.

De acuerdo con el organismo, esta dependencia reportó la existencia de 48 víctimas de explotación sexual (11 de ellas menores de edad), de las cuales solo tres fueron canalizadas a un refugio.

Así, 94% de víctimas no fue protegida ni sujeta de atención, lo que es fundamental en el acceso integral a la justicia.

CITAS

TRISTE REALIDAD

El modelo que sigue la gobernadora lamentablemente es el mismo modelo que sigue el presidente Andés Manuel López Obrador, es decir, negar los problemas”

Adriana Dávila

ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS

“(Víctimas caen mediante) el método de enganche del enamoramiento, específicamente a mujeres de pueblos originarios que son trasladadas a las grandes ciudades y hacia EU”

Juan Martín Pérez García

De Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe

EL NÚMERO

258 denuncias

de trata se recibieron en Tlaxcala entre enero de 2011 y diciembre de 2021, de acuerdo con el Centro “Fray Julián Garcés”

LEG