El segundo ‘Grand Slam’ más importante del año ha comenzado y Roland Garros ya nos dio la primera gran sorpresa del torneo, Daniil Medvedev, ranqueado número 2 del mundo, fue eliminado en primera ronda.

Con la ausencia de Rafael Nadal, Andy Murray y Nick Kyrgios, Daniil Medvedev se posicionaba como uno de los favoritos junto a Novak Djokovic y Carlos Alcaraz para conquistar la duela de arcilla.

Lamentablemente, para el ruso, las cosas no salieron nada bien y apenas en primera ronda se fue eliminado de Roland Garros, nada más y nada menos que por el brasileño Thiago Seyboth Wild, ranqueado 172 en el mundo.

Twists and turns 🎢

Qualifier Thiago Seyboth Wild makes an emphatic entrance to his first #RolandGarros main draw appearance, knocking out No.2 seed Medvedev 7-6(5), 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/awnQzXHbFs

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2023