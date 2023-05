Esta tarde en la zona de Hollywood, Florida se reportó un tiroteo que dejó al menos siete personas heridas.

De acuerdo a información preliminar los heridos habrían recibido disparos y entre los afectados habría un joven de al menos 15 años.

Los hechos ocurrieron en el 1200 de N. Broadwalk. En un video que circula en redes sociales se puede apreciar a personas que se encontraban en la zona protegerse del presunto tiroteo.

Hasta el momento las autoridades de Hollywood Beach han pedido que se evite la zona en lo que se investiga el origen de lo ocurrido.

Please avoid the area on Hollywood Beach, from Johnson to Garfield Street, and the Hollywood Beach Broadwalk due to an ongoing police investigation.

— HollywoodFL Police (@HollywoodFLPD) May 29, 2023