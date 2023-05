Los sectores demócratas están aumentando sus presiones sobre México para exigir una mayor energía en el combate contra las bandas del crimen organizado, sobre todo vinculado al narcotráfico, porque la estrategia de construcción de la paz (abrazos, no balazos) no está afectando a los cárteles . Sin embargo, en sectores mexicanos de seguridad se mantiene la certeza de que la estrategia de operativos de la DEA contra cárteles mexicanos es ineficaz y no contribuye a disminuir el contrabando de drogas hacia territorio americano. La falta de entendimiento entre las dos naciones es una de las razones por las cuales el tráfico de drogas sigue creciendo.