El presidente Andrés Manuel López Obrador, puso en duda la propuesta innovadora de Marcelo Ebrard de usar una app para decidir la candidatura presidencial de Morena para las elecciones 2024 y recordó que la encuesta ya es un método establecido en los estatutos de ese partido. López Obrador puso en duda, las declaraciones de Marcelo Ebrard sobre una app, pues dijo que él es un hombre serio y que ha respetado otros ejercicios. En los estatutos está este sistema que ha funcionado mucho muy bien, y que ya lo he dicho, yo voy a apoyar a quien gane en la encuesta. Hay un procedimiento establecido y dudo que lo haya dicho porque Marcelo es una gente muy seria, muy respetuosa. Recordó las encuestas de 2012 en las que resultó favorecido y Marcelo Ebrard respetó los resultados, a fin de competir en las presidenciales. En 2012 me tocó ir a una encuesta con él, hicimos tres encuestas y él aceptó y nuestros adversarios que siempre apuestan a que nos separemos, apostaron a que iba a haber ruptura, como ahora, que se frotan las manos y Marcelo muy bien, no escuchó el canto de las sirenas, se puso cera en los oídos, él ya sabe de este método. Por otra parte Lopez Obrador se deslindó del candidato del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja. Yo no tengo relación con él, así de claro. No puedo hablar de eso, pero solo aclarar que yo no tengo relación con Ricardo Mejía. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós. Calificó como un acto de deshonestidad que esté utilizando su nombre en su campaña política, toda vez que ya no tiene ninguna relación con Mejía. Creo que eso lo puedo decir sin que me vayan a afectar, no quiero que se use mi nombre, porque yo no tengo relación con él, así de claro. El primer mandatario aseguró que solo apoya a los candidatos de Morena que ganaron su respectiva encuesta. Lo demás es manipulación y se me hace deshonesto. Cómo voy a estar apoyando a alguien que pone primero por delante su interés personal y no está pensando en el interés general, en el interés que nosotros defendemos que es el interés público. Nosotros no luchamos por cargos, luchamos por ideales, por principios.

SENADOR RICARDO MONREAL; APRUEBA COMISIÓN BICAMERAL INDICADORES DE INFORMES DE FA EN SEGURIDAD SE ENVIA AL EJECUTIVO

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que se enviarán al Ejecutivo federal los indicadores, para el análisis y dictamen del informe semestral sobre la facultad para disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. Monreal dio a conocer que estos indicadores se formularon con propuestas de los Grupos Parlamentarios y se aprobaron por unanimidad en la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, instancia del Congreso de la que es presidente. el legislador señalo que se tarto de un ejercicio inédito en la historia de México, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo quinto transitorio del Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional. Queremos contribuir todos a que, en materia de seguridad, el país esté en mejores niveles de tranquilidad y de confianza, en la Fuerza Armada permanente y en los órganos que se encargan de la seguridad. Los indicadores se refieren, a las funciones, despliegue y operación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública; la construcción de la paz; la recuperación de la seguridad pública con la presencia de la autoridad; así como resultados de la participación de la Fuerza Armada permanente en esta materia. Informó que se enviarán al Ejecutivo federal los indicadores, para que se puedan considerar en el informe correspondiente. Ricardo Monreal recordó que el próximo martes, por primera vez en la historia del Congreso, se llevará a cabo el encuentro entre la Comisión Bicameral y los integrantes del Gabinete de Seguridad, encabezado por los titulares de las secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. Será muy importante la discusión que tendremos con ellos, a fondo, sobre la Fuerza Armada Permanente prestando labores de seguridad pública, pues es un ejercicio constitucional, pero también de buena fe y esperamos que funcione. Por otro lado, Ricardo Monreal reiteró su respaldo al llamado que realizó la dirigencia nacional de Morena al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista de México, para que este fin de semana hagan un intento de unidad y se sumen al candidato del movimiento a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana. Señalo que sería un error político no atender este llamado, pues si cada instituto político compite por su lado no hay posibilidades de ganar, y esta división claramente le ayudará al PRI para mantenerse más de cien años en el gobierno de la entidad. El legislador reconoció que el PT y PVEM son aliados del movimiento, pero si no se logra la unidad, hay que aceptarlo, sí existe el riesgo de que Morena camine sólo en el 24. Asimismo Monreal destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje duro para que el candidato del PT no utilice su imagen para promoverse. Es un mensaje duro no sólo al candidato, sino al partido, en el sentido de que él no está de acuerdo con la división que se presentó en Coahuila, en donde tres candidatos de la coalición o de los aliados llevan cada uno a su propio candidato, y eso obviamente debilita al movimiento. Recordó que él hizo un llamado a la tranquilidad y ecuanimidad al PT y al PVEM, para que esta semana, aunque ya es difícil, pudieran unificarse y lograr alzarse con la victoria. El Presidente ha expresado su posición frente al deslinde con el candidato del PT. Mario Delgado ha dicho que si no hay unidad, quizá no haya coalición en el 24 con ellos, y me temo que puede ser eso realidad, aunque nos afecte a todos. Han sido nuestros aliados. Pero ahora quién sabe que vaya a pasar, porque no podemos negar que la voz del Presidente es muy fuerte en Morena, nadie puede negar que la voz del Presidente sea tan fuerte que casi es definitiva. Si no se entiende este llamado, sí existe el riesgo de que Morena camine solo en el 24. Ricardo Monreal advirtió que esto no conviene a la coalición, por lo que reiteró su atento llamado al PT para que tome en cuenta el mensaje del Presidente, pues todavía hay tiempo y el Movimiento los llama respetuosamente a hacer el último intento de unidad este fin de semana. Reitero sobre su intención de ser el candidato de Morena a la Presidencia de la República de 2024. Tengo los méritos, la preparación, la capacidad para enfrentar los grandes desafíos del México moderno y estoy preparado. Soy el que más experiencia política ha acumulado en 42 años y me siento listo. Dijo que está en toda plenitud, tanto de salud como de lucidez mental, para intentar llevar a México a mejores niveles de desarrollo político, social, cultural y económico, con políticas progresistas.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; LEGISLADORES IMPULSAN USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, informo que en el Senado de la República se realizó el foro digital “Hacia una nueva era para la transformación e innovación pública”, en el que legisladoras y legisladores, autoridades del gobierno, representantes del sector privado y especialistas en materia digital dialogaron sobre los retos y oportunidades de la innovación tecnológica en el servicio público. El legislador señaló que la Administración Pública Federal no piensa en los ciudadanos, ya que no se les facilita la realización de trámites mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Propuso la creación de la Secretaría de Innovación Digital en la Administración Pública, la cual permita eficientar la emisión de actas de nacimiento, placas, impuestos prediales, entre otros trámites. Aseguró que el Poder Legislativo debe trabajar para facilitar la vida de las y los ciudadanos mediante la digitalización de trámites: si la Constitución ya reconoce como derecho humano fundamental el acceso a la información y el acceso al Internet, nosotros tenemos un compromiso: legislar.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SANTIAGO CREEL; ES UN HONOR CONTAR CON LA SOLVENCIA MORAL DE LA MINISTRA NORMA PIÑA

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, consideró un honor tener a alguien con independencia, autonomía, conocimiento jurídico y solvencia moral como la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, al tiempo de expresar contundentemente que en el caso de la panista Lilly Téllez, para mí, la senadora merece todo mi respeto. Reprobó lo que sucedió con los ataúdes y las declaraciones del gobernador de Veracruz, el fin de semana pasado, frente a las instalaciones de la SCJN. Eso es violencia política en contra de la mujer. Presidente, revise, léalo y dígame si no es violencia política el calificativo que no merece tener de ninguna manera nuestra ministra presidenta Norma Piña. Afirmó que se requiere un Poder Judicial fortalecido, independiente y autónomo; un Poder Judicial que esté representado por una Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene la última palabra en la interpretación de la Constitución; es necesario aceptar las resoluciones y no mandar a atacar a la ministra presidenta de la Corte. Aplaudió la reforma que se declaró constitucional en materia de combate a la violencia política; misma que dijo, no se necesita para calificar la conducta del gobernador de Veracruz como violencia en contra de una mujer tan importante, tan trascendente para el Estado mexicano como lo es la ministra presidenta, no se requiere de eso. Se requiere, del orden jurídico tal como está para entender que ahí hay una violencia extrema y muy peligrosa, porque la violencia de esa naturaleza, de una manifestación, de una expresión de esa forma convoca a la violencia física y eso es lo más grave, la violencia verbal. Por otra parte sobre el proceso interno de la coalición “Va por México”, expresó su respeto a Lilly Téllez como persona y como senadora de la República. Para mí, la senadora me merece todo mi respeto. Negó que haya fractura en su partido y dijo: Para mí es fundamental que ya se establezcan las reglas para que no existan especulaciones ni que sean debate las reglas. Consideró que el debate debe ser el proyecto que tiene cada una de las candidatas y candidatos, o precandidatas o precandidatos. Eso es lo que debe de hacer los contrastes, no las reglas. Las reglas deben de construirse de tal manera que nos permiten, a todos, competir en condiciones de equidad. Pidió que haya unidad y exista un consenso amplio, para que quien represente a la coalición “Va por México” sea un representante, mujer u hombre que tenga esa legitimidad.

ENRIQUE DE LA MADRID; VISITA LA CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, ABORDA PROBLEMA DEL FENTANILO Y FORTALECE LA RELACIÓN MÉXICO-EEUU

Enrique de la Madrid, ex secretario de turismo y uno de los presidenciables en México por el bloque opositor, realizó una gira de trabajo por la capital de los Estados Unidos, como invitado del legislador demócrata de Texas, Vicente González, donde abordó el preocupante problema del tráfico de fentanilo de México a Norteamérica y destacó el espíritu de colaboración y el deseo de reconstruir la relación entre ambos países, fortaleciendo la colaboración gubernamental para abordar desafíos comunes. Durante su visita de tres días, participó en reuniones con el Caucus Hispano, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y el Consejo de las Américas, entre otras actividades. De la Madrid reconoció no solo la existencia del grave problema de tráfico de drogas de México a Estados Unidos y de serio problema que significa el consumo de sustancias prohibidas en nuestro vecino del norte, sino que subrayó la importancia de no negarlo, sino más bien atenderlo y encontrar soluciones conjuntas. El ex secretario de estado destacó que negar los problemas no es efectivo y enfatizó la necesidad de afrontarlos de manera conjunta y colaborativa. El ex secretario resaltó la creencia de los congresistas norteamericanos en la relación comercial entre México y Estados Unidos, señalando que aproximadamente el 40% de las exportaciones de Texas tienen como destino México. Sin embargo, expresaron una creciente preocupación por el aumento de la migración hacia Estados Unidos y la percepción de que no se está haciendo lo suficiente en el lado mexicano para prevenirla. En cuanto al tema del tráfico de drogas, mencionó que los congresistas mostraron preocupación, especialmente en relación al fentanilo, y sintieron que la colaboración con el gobierno mexicano había disminuido en ese aspecto. Reconocieron que el problema de las adicciones y la venta de armas hacia México también son responsabilidad de Estados Unidos. Durante su estancia en la capital de los Estados Unidos, Enrique de la Madrid se reunión con el embajador Anthony Wayne y con Lila Abed, directora adjunta del Mexico Institute de The Wilson Center, con quienes platicó entre otros temas, sobre el primer gobierno de coalición que estaremos inaugurando en México; y su impacto en nuestra relación con los EE.UU. Enrique de la Madrid refleja su compromiso con la promoción de una relación constructiva y fortalecida entre México y Estados Unidos. Su visión en la colaboración, el entendimiento mutuo y el abordaje conjunto de desafíos comunes busca sentar las bases para un futuro prometedor en la relación bilateral.

DELFINA GÓMEZ; DEFENDEREMOS EL VOTO DEL PUEBLO; YA TENEMOS CUBIERTAS EL TOTAL DE CASILLAS

La maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM, durante su visita al municipio de Ixtapan del Oro, aseguró que ya tienen cubiertas, para la defensa del voto del pueblo, el total de casillas que se instalarán en la jornada electoral del próximo 4 de junio. La candidata morenista destacó la importancia de la labor de los representantes de casillas que desde muy temprano, estarán en cada casilla de la entidad, así como la presencia de observadores electorales que garantizarán la imparcialidad de la jornada. Les quiero informar que en lo que se refiere a las casillas ya están cubiertas por RC’s quienes van a vigilar el adecuado desarrollo de la jornada electoral y de ser el caso documentar y denunciar alguna acción ilegal en el proceso electoral. De acuerdo con información de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), en el Estado de México se prevén instalar 20 mil 433 casillas en las seis mil 574 secciones electorales de la entidad. Ante una asistencia de más de dos mil personas de este hermoso municipio rodeado de bellezas naturales y destacado por sus casas con tejas rojas y calles empedradas, la candidata morenista Delfina Gómez aseveró que este 4 de junio vamos a arrasar y les daremos una lección de dignidad a quienes por 100 años se han aprovechado y obtenido privilegios a costa del pueblo Estado de México. La candidata a gobernadora del Estado de México por la candidatura común “Juntos Hacemos Historia en el Estado de México”, Delfina Gómez visitó también el municipio de Villa de Allende, donde estuvo acompañada y respaldada por Higinio Martínez, delegado estatal del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA; Martha Guerrero, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA; José “Pepe” Couttolenc, secretario general del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México; Óscar González Yáñez dirigente estatal del Partido del Trabajo.

ALEJANDRA DEL MORAL; DERROTA DE MORENA EN EDOMEX RESONARÁ EN EL PAÍS ENTERO

La candidata de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, quien dijo que la derrota de Morena en la entidad resonará en el país entero. Vamos a ponerle un alto contundente a Morena, que va a resonar en el todo el país, ganando el Estado de México empieza la derrota en Morena en todo México. Del Moral Vela agradeció a los aliancistas y dijo que estar del lado correcto, es ver hacia el futuro, solo con unidad, vamos a derrotar a Morena. Entre batucadas y porras, dijo que en Tixca apoyará al campo, a los productores y a los ganaderos con créditos, maquinaria y un seguro agropecuario para sus cosechas y así acrecentar la producción del campo mexiquense. De igual manera, la candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva alianza se comprometió a apoyar a niñas, niños y jóvenes para que las unidades deportivas de Texcaltitlán estén en óptimas condiciones. En el acto de campaña la acompañaron Alejandro Bravo, presidente del CDE del PRI en Guerrero; la diputada Gabriela Bernal; el ex gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo y el coordinador de los diputados locales del PRD, Omar Ortega. Arropada por militantes y simpatizantes del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza de este municipio, aseguró que sigue recorriendo el estado sin descanso, sin parar y más personas continúan sumándose al proyecto de la reconciliación. La alianza que encabezo representa propuestas claras y un rumbo claro para las y los mexiquenses, quedó demostrado después del debate que en Morena están muy preocupados y les vamos a ganar la elección el 4 de junio.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; RECONOCE GPPRD A FUTUROS CAMPEONES MEXICANOS

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó la entrega de 51 reconocimientos a campeonas y campeones de diferentes disciplinas de las artes marciales. Con el Auditorio Octavio Paz de testigo y en el entendido de que el boxeo es el deporte que más campeonatos mundiales le ha dado a México, con un total de 160, Mancera Espinosa celebró que en esta ocasión se distinga a 21 integrantes de la categoría infantil menor, 12 de infantil mayor, 5 para categoría libre y 10 más para juvenil. Tal como lo señala el multicampeón olímpico Usain Bolt: No te puedes poner ningún límite. No hay nada imposible, no existen límites cuando se hacen las cosas con pasión. Sobre esa línea aseguró que el Senado de la República tiene la misión de no ser solo un recinto legislativo, sino también difundir valores como el deporte, por lo que realizar este tipo de eventos sirve como invitación a que se garanticen mejores condiciones para los deportistas y el fomento de su práctica, muestra de ello es que, pese a que la práctica de las artes marciales es demandante, en México hay más de 700 espacios públicos y privados, improvisados y establecidos en donde se practique. Estoy seguro de que ustedes inspiran a más personas a entrenar y a difundir el deporte mexicano por excelencia, como es el box y los deportes de contacto. Al evento asistieron Esther Mejía Bolaños, Coordinadora Nacional de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil en Gobiernos de Coalición; Juan Ríos Martínez, Presidente de la Fundación Futuros Campeones; José Salvador Olvera Alegría, Presidente del Frente Común Ciudadano; Mario Delgado Dávila, medallista Panamericano y Europeo de Jiujitsu Brasileño; así como a Jorge Lacierva Medina, ex Campeón Mundial Peso Super Gallo de la IBF y Ricardo Cerezo, forjador de talentos deportivos.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; PIDE INFORMACIÓN SOBRE ADQUISICIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS OBSOLETOS

La senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, inscribió un punto de acuerdo para que la Secretaría de Salud explique por qué se adquirieron métodos anticonceptivos descontinuados. El punto de acuerdo establece que la gratuidad y el acceso a métodos anticonceptivos (dispositivos intrauterinos, implantes, píldoras anticonceptivas, condones, vasectomía, interrupción legal del embarazo) así como el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos son el resultado de décadas de trabajo y exigencias por parte de los grupos feministas. El documento precisa que, en el proceso de compra consolidada de métodos anticonceptivos liderado por el Insabi, para el periodo 2023-2024, los ahorros significativos alcanzados no se tradujeron en la compra de métodos anticonceptivos suficientes para cubrir las necesidades de la población sexualmente activa. En ese periodo, varias claves quedaron desiertas, lo cual podría resultar en el desabasto de estos insumos, pero destaca el caso de los implantes, pues la autoridad decidió sustituir el método anticonceptivo preferido por las adolescentes, el implante de una sola varilla, que además es el método más innovador, más seguro y menos doloroso que existe, por un implante de dos varillas, que es un producto descontinuado en la Unión Europea, en Estados Unidos y Canadá. La senadora pidió se detallen las razones por las que se determinó adquirir implantes obsoletos de dos varillas, así como para que en la siguiente licitación que publiquen, adquieran los implantes más modernos, así como los medicamentos y anticonceptivos de última generación disponibles. Exhortó respetuosamente a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, para que, de manera urgente, remitan un informe detallado sobre el estado de las adquisiciones y del abasto de anticonceptivos y de medicamentos para la salud sexual y reproductiva, que incluya la información desde el año 2018 hasta este 2023.

SENADOR JULEN REMENTERIA; CUITLÁHUAC GARCÍA SE DEBE PONER A TRABAJAR POR LOS VERACRUZANOS

El Coordinador de Senadores de Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, exigió al gobernador de Veracruz que se ponga a trabajar por la seguridad de los veracruzanos y no hacer el ridículo protestando por un poder distinto al suyo. La terrible presentación que hizo con todos los recursos públicos del estado de Veracruz el gobernador Cuitláhuac García, vino a hacer realmente el ridículo, que ni ustedes lo quisieron avalar, ni su presidente de partido quiso reconocerlo. Vino realmente a tropezarse por todos lados, cuando en Veracruz somos segundo lugar en feminicidios, primero en secuestros, cuarto lugar en desaparecidos. Rementería del Puerto, destacó que al grupo oficialista y sus aliados les duele las decisiones de la Corte, que han juzgado y resuelto conforme a derecho. Valientes como son, quienes integran la Corte, han juzgado y han resuelto conforme a derecho, por más que ustedes lo nieguen. Y el gobernador de Veracruz, organizador de una desagradable manifestación, que se ponga a trabajar. Eso es lo que tiene que hacer, y no venir a protestar contra un poder distinto al suyo, distinto a este que hace su trabajo y por cierto lo hace bien. Invitó a Morena y sus aliados a dejar de denostar al Máximo Tribunal Constitucional, deformando las resoluciones de la Corte y por el bien del país que dejen de votar por encargo. Rementería del Puerto destacó que lo que el partido en el poder quiere es hacer su santa voluntad, y lo que más les conviene.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; PREOCUPANTE, ENRIQUECIMIENTO DE BANCOS POR ALTAS COMISIONES QUE COBRAN

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, externó su preocupación por las altas comisiones que cobran los bancos y por la cuales se han enriquecido. Mi preocupación por la banca es que los bancos se están enriqueciendo por las altas comisiones que cobran, porque no generan desarrollo. Moreira Valdez aseguró que nunca en la historia se habían registrado tantas ganancias para los bancos como ahora. Esa ganancia no es producto de prestar o de las operaciones normales de la banca, es producto de cobrar comisiones altas a los más pobres de este país, por consultar tu cuenta, por hacer una transferencia, por sacar dinero, porque si no tienes un monto mínimo, a la gente se le cobra por tener dinero en el banco, el cual no utilizan para prestar, es una banca muy mediocre la que tenemos.

DONALD TRUMP; ENFRENTARÁ JUICIO EN MEDIO DE LAS CAMPAÑAS PRESIDENCIALES DE 2024

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezará el juicio por los más de treinta cargos de fraude de negocio que se le imputan el próximo 25 de marzo de 2024, al mismo tiempo que se lleven a cabo las primarias en las elecciones presidenciales del próximo año. El juez Juan Merchan, de la corte estatal de Manhattan, anunció la fecha de juicio ante una audiencia con Donald Trump, quien compareció de manera remota desde Florida. Esto ocurre después de que Donald Trump se declarara inocente de los 34 cargos penales que se le imputan relacionados con la falsificación de registros comerciales durante la campaña presidencial de 2016. Ahora será un jurado el que determinará la inocencia o culpabilidad del ex presidente republicano en un juicio que tendrá lugar en medio de las campañas presidenciales de 2024. No hay ninguna restricción para que Trump haga campaña política, pese al juicio en su contra, aclaró el juez Merchan en la audiencia: Es libre de defenderse de estos cargos. Es libre de hacer campaña. Es libre de hacer casi cualquier cosa que no viole los términos específicos de la orden de protección.

ALEXANDER LUKASHENKO; COMIENZA EL TRASLADO DE ARMAS NUCLEARES RUSAS A BIELORUSIA

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció el comienzo del traslado de las armas nucleares tácticas rusas a territorio de la antigua república soviética, que comparte frontera con Ucrania. Teníamos que preparar el lugar para su almacenamiento y demás. Lo hicimos. Por eso, ya ha comenzado el traslado de las cargas nucleares, dijo Lukashenko a la televisión rusa. Lukashenko aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, le informó durante los actos de la Unión Económica Euroasiática en el Kremlin que ya había informado el decreto sobre el emplazamiento de armas nucleares en Bielorrusia. Hablamos de un documento concreto. Se tomó la decisión de desarrollar lo que se dijo verbalmente.

