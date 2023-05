Se ha reportado la muerte del bajista del grupo “The Smiths”, Andy Rourke tras haber perdido la batalla contra el cáncer.

La mañana de este viernes se reportó la muerte del reconocido bajista del grupo “The Smiths”, Andy Rourke quien perdió la batalla contra el cáncer a sus 59 años.

De acuerdo con lo reportado por su excompañero Johnny Marr quien funge como guitarrista en el grupo, Rourke padeció cáncer pancreático durante mucho tiempo.

La noticia la dio Marr por medio de su cuenta de Twitter en donde dedicó también algunas palabras para su excompañero:

“Con una profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke tras una larga enfermedad por cáncer pancreático”, se leyó.

Asimismo aseguró que el artista será recordado como un alma amable y bella por todos aquellos que lo conocieron:

“Andy será recordado como un alma amable y bella por aquellos que lo conocimos y como un músico supremamente dotado por los aficionados a la música. Solicitamos privacidad en estos tristes momentos”, escribió.

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz

— Johnny Marr (@Johnny_Marr) May 19, 2023