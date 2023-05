A lo largo de la historia hemos conocido a diversas estrellas del género pop que se han convertido en referentes musicales en todo el mundo, pero hay una que a pesar de contar con un catálogo musical amplio, sigue sin tener el reconocimiento que merece.

Hablo de Kylie Minogue, cantante australiana que ha cosechado éxitos como Can’t Get Out My Head, In Your Eyes y The Loco-Motion. Esta semana presentó Padam Padam, el lead single de Tension, su próximo material de estudio.

Pero volviendo al reconocimiento, sabemos que en México la cantante tiene una gran fanbase la cual ha sido testigo de varias visitas a nuestro país o en Europa tiene a su público pero algo con lo que ha batallado siempre es con el mercado estadounidense.

Esto no me sorprende puesto que muchos talentos que tienen el potencial de despegar allá no lo consiguen. Ejemplos hay muchos: Charli XCX, Christine And The Queens, Marina, Jessie Ware, Tove Lo y así más nombres que no logran “convencer” a dicha población.

Kylie Minogue ha sido comparada con Madonna y hasta se han creado rumores sobre una rivalidad pero ambas han mostrado su admiración ya que ambas son referentes.

En esta nueva era, Kylie da un giro a lo que hizo en pandemia con su álbum DISCO (2020) el cual, como lo dice el título, usó géneros como el disco mezclandolos con pop haciendo más llevadero el encierro. A algunos nos salvó de la locura y también nos hizo darnos cuenta de las personas que valían la pena.

Con Tension, la cantante regresa al EDM y Padam Padam nos invita a la pista de baile con una letra sensual y un sonido oscuro. Este ha sido comparado con los álbumes Fever (2001) y Body Language (2003) cuyo éxito se debió a lo anterior.

Algo importante que debemos resaltar es que la cantante se volvió independiente luego de formar parte de las filas de Warner Music por varios años. Desde 2018 se unió a BMG, sello que apoya con la distribución y en el que Kylie Minogue ya ha presentado dos materiales.

En una charla que sostuve con la cantante Ona Mafalda, que próximamente podrán leer, hace mención que este es el momento ideal para ser independiente ya que gracias a las nuevas tecnologías ya no hay necesidad de estar atado a un contrato, ¿será?

Para cerrar, es importante mencionar que aunque en Estados Unidos no sea relevante eso no es factor para que en otros lados lo sea.

