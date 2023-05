La intermitente lluvia no fue obstáculo para que los asistentes al festival Tecate Emblema bailarán desde pop hasta electrónica con exponentes nacionales e internacionales; el cantante inglés Robbie Williams brilló en el escenario principal este domingo.

El domingo destacó por ser la primera vez de algunos artistas en México. Ejemplo de ello fue la cantante inglesa Róisín Robbie Williams quien a lo largo de 50 minutos cantó algunos éxitos. En un momento del show estuvo a punto de caerse ya que su vestido largo la traicionó.

Otra de las cantantes que se hizo presente fue Emilia quien desde Argentina trajo su show lleno de coreografías y pudimos escuchar temas como La Chain. Hasta se aventuró a usar slang capitalino usando la palabra “chido” y “wey” en una oración.

La lluvia no impidió que los fans ocuparan un buen lugar para ver a sus artistas favoritos. Uno de ellos fue Camilo quien volvió a México.

“Llegué soñando. Les digo que todo el tour está es la primera vez que me toca cantar mientras llueve y esto es mágico. Gracias por estar conmigo parces”, mencionó durante su speech y de inmediato Interpretó La mitad.

Zahara volvió con su Rave en el que reversionó algunas canciones de su LP Puta a ritmo de techno. “Si alguien se ofende con el uso de nuestra libertad, buscar la salida más cercana”, era la advertencia al iniciar el show.

Merichane, Berlín u5, Taylor y hasta Esto no es una canción política sonaron en la carpa que congregó a una gran cantidad de gente entre fans y curiosos que se quedaron a bailar.

“Es muy fuerte, los quiero un montón. Muchísimas gracias. Sois flipante e increíbles, para nosotros es un honor cantar para ustedes”, dijo la originaria de Úbeda, España.

Por su parte Black Eyed Peas se hizo presente luego de varios años de ausencia con una nueva vocalista, J. Rey Soul se sorprendieron con el parecido del timbre vocal de Fergie.

Con temas como Mamacita, Let’t Get It Started, Pump It y más clásicos sonaron en el escenario principal.

Will.i.am intentaba hablar español usando algunas groserías para mostrar su sorpresa ante el multitudinario público.

“Nunca se olviden de nuestras raíces indígenas ¡Viva Tenochtitlán!”, dijo Taboo integrante que tiene raíces mexicanas.

A Becky G le quedó corto el escenario ya que logró llenar las zonas aledañas del espacio en el que no se podía mover ninguna persona.

Durante su set se dijo orgullosa de sus raíces mexicanas ya que contó la historia de su familia quien migró a Estados Unidos.

“Vivir mi sueño es una bendición y es gracias a ustedes. Gracias por ponerme en esa posición”, mencionó en una de sus intervenciones. El público no paró de corear cada tema.

“No importa dónde nacimos porque tenemos sangre mexicana. Por mi familia de Jalisco es que soy muy tequilera”, presumió entre gritos de los seguidores.

Como parte de su Tour XXV, Robbie Williams fue una de las cartas fuertes del domingo, donde hizo un recorrido por sus éxitos.

Con una playera de la Selección Mexicana el intérprete de Angels mencionó algunas reglas que se debían cumplir para entretener a una audiencia las cuales incluyen amar a los asistentes.

Incluso, tuvo que parar su show por unos segundos y bromeando culpó al Long Covid por la pausa.

Acompañado de un grupo de bailarinas al estilo Las Vegas el cantante de origen inglés mostró su energía, mientras interpretaba temas como Hey Wow Yeah Yeah, Let Me Entertainment, Land Of 1000 Dances, Monsoon y más sonaron.

Al cierre de esta edición, Bizarrap y Kygo esperaban su turno para concluir las actividades del Tecate Emblema.

LEG