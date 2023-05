Un aficionado del club tigres resultó herida luego de que le cayera un pedazo de concreto del estadio en pleno juego; requirió sutura.

Este 11 de mayo de disputó el juego entre los Tigres y Toluca en el duelo de ida correspondiente a los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Dicho cotejo se desarrolló en el Estadio Volcán, también conocido como El Universitario, y el cuadro felino derrotó con contundencia 4-1 a “Los Diablos Rojos”.

Sin embargo, no todo resultó en alegría para todos los seguidores de los Tigres ya que una aficionada salió descalabrada al inicio del partido.

“Fue justo iniciando el partido, aproximadamente fueron tres minutos. Sentí el impacto muy fuerte en la cabeza. Me llevaron a un módulo y un doctor me evaluó, no pude seguir en el estadio”, dijo Elsa García, en entrevista para Claro Sport, tras ser atendida por el golpe y herida que tuvo.

Elsa García dio detalles de lo ocurrido:

“Se desprendió un pedazo de concreto en zona de gol norte y me cayó. Fueron primero unos pequeños fragmentos en la pierna y después un pedazo del tamaño de mi mano en la cabeza”.

Añadió que no es la primera vez que le ocurre una situación similar y que por la gravedad de la herida, de la cual requirió ser suturada con dos puntos, no procederá legalmente ya que “ahorita fue leve más vale que no le vaya pasar algo a alguien más grave”.

En el triunfo contundente de Tigres sobre Toluca no todo fue felicidad😳 Un pedazo de concreto del Estadio Universitario se desprendió y terminó hiriendo a una aficionada en el arranque del partidohttps://t.co/dbjQhySOPP pic.twitter.com/akqsLEbgg4 — Claro Sports (@ClaroSports) May 12, 2023

