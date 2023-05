Próxima a cumplir 36 años, Zulina ‘la Loba’ Muñóz toma como ejemplo los casos de las peleadoras Jackie Nava y Mariana “La Barbie” Juárez, para continuar su carrera boxística por varios años más, antes de considerar su salida del cuadrilátero. Muñoz sabe del esfuerzo que ello implica y está dispuesta a pagarlo.

“Considero que todavía le debo mucho al boxeo. Se que soy una muy buena peleadora y creo que aún tengo mucho que darle al público, al box y hasta ahorita estoy agradecida con todo lo que me ha pasado”, indicó la pugilista a 24 Horas.

Zulina Muñoz es firme al considerar que una de las deudas pendientes del box está en la calidad de los pagos en el sector femenil. “El boxeo no me debe nada. Los que me deben son los promotores, que en general no han sabido pagar a la mujer”.

“Estoy segura que debe haber un cambio. Los entrenamientos son enteramente iguales entre hombres y mujeres. La disciplina es la misma y me atrevo a decir que las mujeres, en muchos casos, son más responsables que los hombres y no se me hace justo que no se nos valore económicamente a la par que ellos”, enfatiza la ex campeona mundial en la categoría Supermosca, por el Consejo Mundial de Boxeo.

Zulina asegura que en su papel de madre boxeadora, es más difícil cumplir al 100% en el gimnasio, contemplando sus labores como madre y las actividades del hogar. “Los hombres muchas veces tienen quien los atienda en casa y su único trabajo es entrenar, descansar y comer. Yo como campeona del mundo me tenía que preocupar por hacer de comer, cuidar a los hijos, hacer el quehacer, ver la escuela y darme el tiempo de entrenar”.

Dentro de las singularidades que ha podido experimentar al combinar ambas facetas, ‘la Loba’ señala que el ser mamá le da una motivación difícil de explicar en el plano profesional. “Cuando salí embarazada por primera vez, yo pensé que sería el final de mi carrera y ahí todavía no era campeona mundial. Cuando nace mi hijo, mi meta máxima era el campeonato mundial, pero mi motivación pasó de ser económica o material, a triplicarse por él para darle una buena calidad de vida”.

Con Dylan de trece años y ya con sus primeras experiencias dentro del ring, Zulina Muñóz afirma en un renglón objetivo que le ve cualidades puntuales para desarrollarse como boxeador, aunque ella no lo presionará nunca para que tome dicho camino. “Hasta ahora yo estoy encantada de que mi hijo haya empezado a entrenar, principalmente porque prefiero tenerlo en un gimnasio o en una cancha, que en el teléfono o pensando en tonterías. La mejor inversión que puedes hacer con tus hijos es meterlos a cualquier deporte”.

Sobre su percepción del boxeo nacional, la pugilista considera que en México actualmente se está en un punto medio a nivel mundial. “Creo que no estamos en nuestro mejor momento, pero tampoco en el peor. Hemos tenido épocas con muchos campeones del mundo, pero en este momento solo somos unos cuantos”.

Aunque no planea llegar a los 40 años dentro del ring, se ve en el corto plazo con la posibilidad de pelear y demostrar que aún tiene condiciones para aspirar a un campeonato internacional, próxima a regresar entre junio y julio de este año.

“Quizás no me toque, pero yo espero que siga avanzando el boxeo femenil y lleguemos aunque sea a un 50% de igualdad salarial con respecto a los hombres, porque no estamos ni siquiera a un 5%”

