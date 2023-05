Al asegurar que cuando no hay reglas hay ausencia de ellas, el canciller Marcelo Ebrard criticó que en Morena no se ha convocado a ninguna reunión para definir las reglas sobre la elección del candidato a la presidencia por ese partido.

Entrevistado al término de la Inauguración del Foro Interconectando Ciudades Inteligentes el secretario de Relaciones Exteriores aseguró que ha planteado reglas elementales, para la elección del candidato desde hace medio año.

“Y se le viene planteando, reglas elementales, se le viene plantando desde hace medio año, y no han sido siquiera para convocar una reunión, imagínate”, dijo.

“Lo que diría es que haya reglas del juego como las que propone hoy, implícitamente, propone varias reglas, pues mejor que nos llame a los involucrados y se hace una hojita de cuatro cosas, que se vale y que no se vale, y ya. Ya dijo que lo va a hacer, pero yo pienso que entre más pronto lo haga mejor. Pienso”, agregó.

En ese sentido descartó irse de Morena, en caso de no ganar la encuesta interna del partido, para la elección presidencial de 2024.

“A mí eso me lo han preguntado mucho, no, yo no estoy en ese plan, yo voy muy bien en Morena porque no me voy a ir a otro lado”, aseguró.

El canciller Marcelo Ebrard es una de las “corcholatas” reconocidas por el presidente López Obrador para la elección presidencial de 2024, junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación Adán Augusto López.

LV