El mundo del entretenimiento está de fiesta y todo gracias a que el famoso y reconocido actor Henry Cavill el día de hoy está llegando al cuarto piso, pues está cumpliendo 40 años.

El actor Henry William Dalgliesh Cavill que nació en Saint Helier, en la isla de Jersey (Islas del Canal), dependencia de la corona británica, ha logrado consolidarse como uno de los actores más importantes en la industria del entretenimiento, tras su papel como Superman.

Cavill ha referido en diversas entrevistas que por su cabeza no estaba ser actor ya que él había querido formarse en el ejército, como su hermano Nick (quien es teniente coronel de la Marina Real),sin embargo por azares de la vida, se convirtió en actor, y tras ello ya tiene 20 años ejerciendo.

Su primer papel con el que debutó fue como el de Thomas, un joven vengativo criado por la mafia neoyorquina en la cinta “Los Inmortales” de Dennis Berry, en esta cinta Henry tuvo oportunidad de codearse con actores de alta talla como Joe Mantegna y Sam Douglas.

Tras su buen trabajo en la serie ‘La venganza del conde de Montecristo’, la carrera del aclamado Hombre de Acero, comenzó a ir en ascenso, por lo que participó en filmes como: ‘Stardust’, ‘Immortals’ ‘Operación U.N.C.L.E.’, así como la serie ‘Los Tudor’.

Lo anterior fue muy significativo para Henry, pues ha mencionado que los primeros años de su vida fueron algo complicados, luego que sus compañeros de la escuela lo molestaran, sin embargo para no enfrascarse en eso se concentró en el rugby , teatro y los superhéroes.

Por esto último, fue que Cavill logró materializar su sueño de ser Clark Kent hasta entre tres entregas de la franquicia de DC.

En tanto, en el marco de su cumpleaños número 40 las redes sociales han explotado, pues su nombre se ha vuelto tendencia gracias a los mensajes de felicitación que ha recibido, que llegan ya sea con una frase , una imagen o video; aquí te dejamos algunos de los comentarios que le han hecho:

“Feliz 40 cumpleaños a Henry Cavill huracán, mastodonte, número 1, azote de guionistas incompetentes, fan absoluto de The Witcher y Geralt de Rivia versión gigachad”.

“Feliz cumpleaños Henry Cavill. El cuarentón más lindo de la tierra”

