Un jurado de Manhattan determinó ayer que el cantante británico Ed Sheeran no incurrió en el delito de plagio por la canción de Marvin Gaye Let’s Get It On al componer su éxito mundial Thinking Out Loud.

Sheeran se levantó y abrazó a su equipo de abogados cuando el jurado prolongó que había creado “independientemente” de su canción. Señaló estar “feliz” después de que el jurado le diera la razón, por considerar “infundadas” las demandas de la acusación por derechos de autor.

La demanda civil la interpusieron los herederos de Ed Townsend, coautor del éxito de Gaye, alegando “sorprendentes similitudes y evidentes elementos comunes” entre las dos canciones.

El cantante inglés dijo que escribe la mayoría de sus canciones en un día, y aseguró que había escrito Thinking Out Loud junto con la también compositora Amy Wadge, con la que suele trabajar. Aseguró que escribió su gran éxito “Thinking Out Loud” en su casa, en febrero de 2014.

