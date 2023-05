Para todos los amantes de esta saga, les decimos cuál es el origen del Día de Star Wars que se celebra el 4 de mayo de cada año.

Buenas noticias para todos los amantes de la saga de George Lucas, en el marcó del Día de Star Wars te decimos cuál es su origen y porqué se celebra el 4 de mayo de cada año sin falta.

Aunque no lo vayas a creer esta celebración se conmemora en un día en el que no tenía nada que ver ni un personaje, película o serie relacionada a este proyecto, sino que está conectado y hace referencia a la política inglesa.

La razón por la cual se celebra cada 4 de mayo es porque un día como ese pero del año de 1979 Margaret Thatcher se convirtió en la Primer Ministro de Gran Bretaña, pero ¿eso qué tiene que ver con la famosa producción de Lucas?

Todo radica en que los miembros pertenecientes al partido político conservador optaron por comprar una gran parte de la sección publicitaria del “London Evening News” y decidieron felicitar a Thatcher con una oración que llamó la atención, esta fue la siguiente:

“May The Fourth Be With You”.

Por esto la reconocida y famosa frase de Star Wars “May The Force Be With You” que en español significa “Que la fuerza te acompañe” se comenzó a popularizar durante esos tiempos hasta llegar a convertirse en lo que es ahora.

Cabe resaltar que no fue hasta el 4 de mayo del 2011 cuando por primera vez se llevó a cabo una celebración relacionada con la saga, esta se festejó en Toronto ubicado en Canadá.

Comúnmente en este día conmemorativo los amantes y fanáticos de Luke Skywalker, Yoda, Han Solo y Darth Vader expresan su sentir relacionado con esta trama por medio de imágenes, videos, frases y hasta cosplays.

Finalmente se espera que en 2023 los seguidores de esta historia se vuelvan a hacer presentes por medio de las redes sociales creando revuelo y resaltando la importancia de este día en el que celebran a Star Wars como fieles fans sin decepcionar al fandom de manera internacional.

Y tú… ¿cómo lo vas a celebrar?

KA