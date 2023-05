Un árbitro resultó con fractura de mandíbula y dos dientes caídos tras recibir la golpiza de un jugador; el agresor también se dedica al boxeo.

La agresión ocurrió este 28 de abril durante el partido entre el Greenacre Eagles y Padstow Hornets, en el estadio Padstow Park ubicado en el sureste de la ciudad de Sydney, Australia.

A través de diversos perfiles en redes sociales, se difundió el video de la agresión cometida por Adam Abdullah (futbolista del Greenacre Eagles) hacía Khodr Yaghi (árbitro asistente).

Abdullah (quien también se dedica al boxeo) se encontraba suspendido para este cotejo por lo que ingresó a dicho partido y atacó a Khodr en pleno juego.

Los demás jugadores y cuerpos técnicos de ambos detuvieron la agresión, sin embargo, el abanderado quedó con la mandíbula fracturada y con tres dientes caídos.

Ahora el futbolista y boxeador de 25 años de edad podría pasar encerrado varios años tras su cometido ya que él mismo se presentó a la Comisaría de Bankstown en Sydney este 30 de abril.

Sobre el hecho, la esposa de Khodr Yaghi, reveló (en entrevista para medios locales) que su familia saldría de viaje a Bali y Singapur antes del suceso; ahora se ha cancelado ante las lesiones de su marido.

“Durante el último mes planeamos y reservamos estas vacaciones y teníamos las maletas listas. No puedo creer que tengamos que cancelar”, dijo la mujer.

Sobre el estado de salud, la esposa del árbitro comentó que “le faltan un par de dientes, tiene la mandíbula rota en tres lugares, no para de sangrar. Van a reconstruir su mandíbula y luego necesitará arreglarse los dientes”.

Sobre los motivos que orillaron a Abdullah a golpear de dicha manera al silbante, se desconocen.

A reportedly suspended football player is facing court today after allegedly attacking an umpire and leaving him with a broken jaw after a Greenacre-Padstow match at Padstow Oval.

Adam Abdullah, a 25-year-old Greenacre player, will face court today charged with wounding with… pic.twitter.com/BHWataRam3

— 10 News First Sydney (@10NewsFirstSyd) May 1, 2023