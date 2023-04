Para la bancada de Morena en el Senado, la elección de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Inai) es intransitable.

“Si el tema del Inai es intransitable, pues no hay forma de que yo pueda responder positivamente, porque el grupo parlamentario ya decidió. (…) Si ellos creen que eso es intransitable, no nos podremos mover nadie, esa es la verdad”, reconoció el líder de la mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Reconoció que ya no se atrevería a hacer un compromiso de ningún tipo.

“Yo ya no tengo posibilidades, yo ya agoté las mías, para qué mentirle, intente hacerlo, pero yo estoy agotado en ese sentido”.

Enfatizó que está acostumbrado a navegar contra la adversidad, contracorriente”.

Y reiteró que no es un hombre que esté anclado a los cargos públicos.

“Soy un hombre de convicciones, no de puestos y si el final llega, pues llegará, no por eso me vaya a cortar las venas o a suicidarme anticipadamente, a tomar cicuta. No, no quiero hacerlo”, declaró.

Dijo que, de no alcanzarse un acuerdo con la oposición para aprobar los 17 asuntos pendientes en la agenda legislativa, la bancada de Morena hará valer su mayoría.

“Y lo que decida la mayoría del grupo parlamentario y los aliados es lo que se hará”, señaló.