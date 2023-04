Uno de los regresos más esperados es el de la banda de origen inglés, Blur y es que desde el anuncio de su primer show en el estadio de Wembley se ha especulado mucho sobre su visita a otros países. Esta mañana la agrupación de Damon Albarn y Graham Coxon informó que llegarán a Colombia.

Y bueno, esta noticia no solo hizo eco en el país sudamericano sino que también ha hecho que se especulen algunos shows de la banda en otros países de Latinoamérica, incluido México.

Algunos fans han comenzado a especular que el regreso de Blur podría ocurrir luego de siete años de su último show en el Palacio de los Deportes.

El sitio en el que se especula ocurra este regreso podría ser en la nueva edición del Corona Capital que está prevista realizarse en la tercera semana de noviembre. Y es que la fecha de Colombia será para el 21 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá.

blur will perform in Bogotá, Colombia on 21st November at @MovistarArenaCo! Tickets go on sale 9am COT, Thursday 4th May.

🎫 https://t.co/FAJEPvEF7v pic.twitter.com/WDn6JvXzXc

— blur (@blurofficial) April 27, 2023