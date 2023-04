Joe Biden lanzó hoy su campaña para reelegirse como presidente de EU; lo acompaña Kamala Harris.

“Cada generación ha tenido un momento en el que ha tenido que defender la democracia. Para defender sus libertades fundamentales (…) Por eso me postulo para la reelección como presidente de EU. Terminemos el trabajo”.

Así presentó Joe Biden su candidatura a la reelección como Ejecutivo de EU; Kamala Harris lo acompaña para la vicepresidencia.

Lo anterior, en un vídeo difundido en su cuenta de Twitter (@JoeBiden) en el que asegura que se sigue la “batalla por el alma estadounidense”.

Biden presentó su campaña justo en el cuarto aniversario de la primer intento en el que derrotó a Donald Trump en 2020.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023