¡No hay fecha que no se cumpla! En redes se viralizaron un par de imágenes que muestran como lució Guillermo del Toro durante su participación en la serie “Barry” de HBO Max.

Este domingo HBO Max lanzó el tercer episodio de la cuarta y última temporada de “Barry”, la serie de humor negro en la que el cineasta mexicano , Guillermo del Toro, realizó una aparición especial, la cual dejó boquiabiertos a los televidentes.

Hace unos días se dio a conocer que el tapatío tres veces ganador de un premio Oscar aparecería en la nueva producción del director Bill Hader para interpretar el papel de un criminal llamado Toro, quien según la trama ofrece a sus hombres NoHo Hank y Cristóbal para matar a Barry.

Dicha actuación del cineasta cautivo ya que, son contadas las veces que ha salido en la pantalla como actor, pero también por su caracterización.

Pues en las imágenes que se viralizaron sobre el cameo, se puede observar a Guillermo portando un sombrero y traje color vino, como si se tratara de un gangster.

Así bien, se ve que trae consigo un bastón, mismo que el propio cineasta llevó para acompañar el outfit que también eligió.

Cabe señalar que, este papel se dio gracias a que fue el propio Guillermo Del Toro quien solicitó hacer un cameo, pues le confesó a Hader su deseo y admiración por la serie- reveló en entrevista Bill-.

En tanto que, a continuación las imágenes del espectacular cambio del creedor del stop-motion de Pinocho.

Bill Hader is a genius. I almost leapt off my bed when Guillermo del Toro showed up on my screen. #Barry season 4 is perfection so far. pic.twitter.com/0L9FpOBh21

— Jay® (@DiedInTheSnap) April 24, 2023