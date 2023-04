La triatlonista paralímpica fue captada descendiendo a rastras de un avión en Veracruz; internautas criticaron la ausencia de una rampa especial.

Kayla Woputz, atleta paralímpica, fue captada en un video que se viralizó por redes sociales, causando polémica entre internautas, al ver a la mujer descendiendo a rastras de un avión en Veracruz; el personal careció de una rampa especial.

El video compartido por la piloto retirada, Karlene Petit, en donde se aprecia a la mujer bajando sentada un escalón a la vez, hasta finalmente sentarse en su silla de ruedas.

“Así es como te bajas de un avión sin una rampa, cuando eres un atleta adaptativo”, se lee en el video.

This is how you get off a plane without a ramp when you’re an adaptive athlete. We made it #Veracruz for the ⁦@ParaAthletics⁩ Grand Prix #GoKayla Follow her story on Instagram at Dr. Woputz #Inspire #motivate #retiredpilotlife #Aviation #Avgeeks pic.twitter.com/ji7Et2Y28z

— Karlene Petitt (@KarlenePetitt) April 24, 2023