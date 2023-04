Patricia Armendáriz, diputada federal por el partido de Morena, insultó a comuneros de Chiapas.

Este 21 de abril, la reportera Gaby Coutiño compartió en su cuenta de Twitter un audio donde se escucha a la legisladora insultando y gritando a miembros de una comunidad en Chiapas.

Armendáriz se reunió con dichos comuneros para exigirles proyectos de desarrollo, sin embargo la diputada reprochó la falta de propuestas y resultados en ese sentido.

Los comuneros recordaron a Patricia que prometió llevarlos a la capital del país ante el Presidente de la República para pedirle ayuda, cosa que no ha sucedido.

“¡Pero ya no van a seguir mam… al Gobierno, no les van a dar nada! ¿O me presentan programas de desarrollo para ustedes o se van a ir a la chin…, se los quiero dejar claro! Y ya no quiero saber nada de ustedes”, se escucha decir a la también empresaria.

Patricia Armendáriz reclamó a los comuneros los gastos que hace para que ellos realicen su labor afirmando que incluso paga los honorarios de un abogado quien cobraría 15 mil pesos al mes.

“Me están pidiendo restaurantes, hoteles, lanchas… como comunidad yo no puedo atender a cada familia. ¡Te tengo un p… abogado por dos años pagado por mi. 15 mil pesos mensuales le he pagado a tu p… abogado!”.

“Era la tercera sesión que teníamos en la Guacamayas, Chiapas, y me decían ‘yo no quiero centro ecoturístico, yo quiero que me des dinero para poner mi hotel’ y eso fue el resultado de la tercera sesión en donde, sinceramente me salí de mis casillas”, dijo en un video.

“Me reclamaban que tengo la obligación de hacer cosas para ellos. Yo les he dado dinero de mis propios recursos y siguen pidiendo más (…) obviamente no hay justificación para gritar, es un problema personal que tengo, tengo la mecha muy corta. Obviamente ya les pedí disculpas”, agregó Patricia Armendáriz.

El día de ayer se subió un audio de octubre del año pasado. Comparto este video para concluir mis explicaciones para quienes amablemente me han pedido que explique qué sucedió. pic.twitter.com/PGP8mSxBaW — Patricia Armendáriz (@PArmendarizMX) April 22, 2023

LEO