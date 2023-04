Usuarios han revivido el polémico video en el que se le ve a Dalái Lama tocándole la pierna a la cantante Lady Gaga; genera críticas.

Nuevamente el líder religioso del Dalái Lama se encuentra envuelto en una nueva polémica tras revivirse un video en redes sociales en el que se le ve tocándole la pierna a la famosa y reconocida cantante Lady Gaga.

Lo anterior ha dado mucho de qué hablar después de que hace unos días el Dalái Lama presuntamente besara la boca de un menor y supuestamente le pidiera que le “chupara” la lengua.

De acuerdo con medios locales, el video en el que aparece Gaga junto a él fue tomado en el año de 2016, sin embargo, nuevamente ha comenzado a circular después de que surgiera la anterior controversia con el niño.

Asimismo ha trascendido que este clip ocurrió en una conferencia en la que participaron alcaldes que se llevó a cabo en Indiana, Estados Unidos.

En este evento principalmente se tocaron temas relacionados a la compasión, además de querer apoyar a quienes tienen dificultades físicas y psicológicas, según los mismos medios.

En esta grabación se le ve al Dalái Lama sentado junto a Lady Gaga cuando segundos después él decidió tocarle la pierna.

No coincidence these two are right next to each other

— Tajh (@Bills1Go) April 13, 2023