El futbolista Nizar Issaoui se prendió fuego con un mechero como protesta contra la policía.

A través de diversos perfiles de redes sociales se difundió un video en el cual se aprecia al futbolista tunecino haciendo una protesta mientras se videograba con su celular.

De acuerdo con medios locales el hecho ocurrió en la localidad de Haffouz, en la región de Kairuán, en Túnez.

En las imágenes se aprecia a Nizar haciendo la protesta diciendo “Por una disputa con una personas que vende sus plátanos a 10 dinares, se me acusa de terrorismo (…) ¡Terrorismo por un asunto de plátanos !”, gritó Issaoui previo a prenderse fuego.

Presuntamente la policía lo acusó por cometer terrorismo esto luego de que Naizar denunciara a un comerciante d fruta por vender sus bananas a 10 dinares el kilo, algo que es el doble del precio fijado.

Al parecer Issaoui pretendía hacer justicia por su propia mano ya que en su cuenta de Facebook publicó:

“Ya no me queda energía, que el Estado Policial sepa que la pena se ejecutará hoy mismo”, agregó que decidió “condenarse a sí mismo”.

Luego de encender fuego con un mechero, Nizar Issaoui sufrió quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo por lo que los cuerpos de emergencia los trasladaron a un hospital de la capital, horas después murió.

Familiares y amigos realizaron un funeral para Nizar.

De acuerdo con el portal Transfermarkt, Nizar Issaoui anotó 14 goles en 36 juegos de la Ligua 1 Pro de Túnez. Vistió las camisetas del Union Sportive Monastirienne, EGS Gafsa, La Palme Sportive Tozeur y Espoir Sportif Haffouz.

Warning ⚠️ graphic footage 🚫

Tunisian Ex-footballer Nizar Issaoui set himself on fire outside a police station in Haffouz, Kairouane when he found himself with terrorism charges after a dispute with a fruit seller.

He suffered severe burns but is stable#Tunisia pic.twitter.com/5V7LorL9St

— Souhail Khmira (@SKhmira) April 10, 2023