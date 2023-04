Gabriela Rodríguez, deportista de tiro deportivo denunció a través de sus redes sociales que la aerolínea Aeromexico perdió la pistola con la que practica su disciplina.

La atleta olímpica por México en los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, señaló que dicha situación se dio cuando realizó un vuelo directo desde Ciudad de México a Italia, como parte de su preparación profesional y a días de competir en la Copa del Mundo de la especialidad.

“Tomé un vuelo directo de CDMX-Roma y mi arma no llegó y no me saben explicar qué fue lo que pasó ni han podido localizarla”, destacó la mexicana.

Rodríguez aseguró que es su única herramienta para practicar el tiro deportivo, al tiempo que aseveró que no se trata de cualquier equipaje, por ser una arma de fuego.

En días anteriores, Gabriela también se había posicionado en redes sociales, sobre las fallas administrativas que existen en la Federación Mexicana de Tiro y Caza, que han obstaculizado que los deportistas nacionales no puedan acudir a eventos internacionales por falta de apoyo económico.

Hace unos días, la atleta reveló que la Federación Mexicana de Tiro y Caza (FEMETI) no había cumplido ya que les habían prometido que asistirán a la Copa del Mundo como evento de preparación, pero por falta de dinero se las cancelaron.

Además manifestó que este año es clave para su preparación de cara a los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y culminaría en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 y la falta de apoyos ha mermado la preparación de los atletas mexicanos que aspiran a representar a México en la justa veraniega del próximo año.

CITA TEXTUAL

“Aeromexico perdió mi arma de fuego en el aeropuerto de la CDMX. Tomé un vuelo directo CDMX-Roma y mi arma no llegó y no me saben explicar qué fue lo que pasó ni han podido localizarla. Estamos hablando del cuidado de un arma de fuego, no cualquier equipaje y mi única herramienta”.

Gabriela Rodríguez

LEG