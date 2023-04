La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que no es legal que la Alcaldía Cuauhtémoc coloque un tapial en la Plaza Giordano Bruno en la colonia Juárez, sitió donde había un campamento de migrantes, quienes fueron trasladados al albergue temporal ubicado en Tláhuac.

“Es que no está bien, es otra vez el tema de la discriminación y no es un tema con la alcaldesa, aunque acostumbran los medios generar ahí una disputa en particular, pero no es correcto yo decía cuánta gente por humanidad a un migrante que migra por necesidad, que son vecinos de ahí que todos debemos ser solidarios, bajan a darles algo de alimentación entonces lo que se quiere es como no queremos ver a los migrantes pues tapamos”, comentó.

En conferencia, la mandataria capitalina señaló que los migrantes llegaban ahí para tramitar su condición de refugiados “la visión no tapar para no verlos además no es legal y el tapial no tiene ningún permiso vamos a ver ahí pero es importante que la gente lo sepa, hay migrantes pues vamos a tapiar”, dijo.

Asimismo, recordó que se abrió un albergue en la alcaldía Tláhuac, ya que en la Plaza Giordano Bruno en la colonia Juárez no vivían en las condiciones adecuadas pues arribaban para hacer trámites en la Comar y el Instituto Nacional de Migración.

En tanto, al albergue temporal de Tláhuac arribaron 450 personas migrantes, que pernoctaban en la plaza Giordano Bruno o bien estaban en hoteles cercanos de la Colonia Juárez o colonias aledañas.

