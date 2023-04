A unas horas de haberse reunido con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López quien defendió las reformas que acotan el funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la senadora de Morena, Martha Lucía Micher advirtió que esa iniciativa, no pasará en el Senado mexicano.

“Allá en la Cámara de Diputados, quieren mandarnos una reformita que aquí no la vamos a aprobar. Desde ahorita abrimos el debate. Allá hay patriarcado, allá hay patriarcado, allá hay patriarcado, aquí no pasará y aquí hay feminismo, no pasará”, advirtió la legisladora.

Horas antes, el secretario de Gobernación, les pidió a los senadores de Morena y sus aliados del Partido Verde, del Trabajo y Encuentro Social, apoyar la reforma para acotar el funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y consideró que no hay un retroceso en materia de paridad.

“Yo no la conozco por completo, pero sí creo que no hay un retroceso en materia de paridad. Y les voy a decir por qué no hay un retroceso en materia de paridad: porque esa ya está tutelada constitucionalmente”, señaló el secretario en conferencia de prensa.

Dijo que nadie ni en la iniciativa, se propone que desaparezca la paridad, “no se propone que desaparezca la acción afirmativa. Lo que sí se hace, o lo que sí contiene la Iniciativa, es acotar el funcionamiento del Tribunal Electoral, que a todas luces en los últimos años ha arrojado facultades que no le están expresamente concedidas en la ley, y con el argumento de una interpretación, entonces intentan tutelar ellos la vida democrática, y esa no es su función”, declaró.